Comienza la descontaminación de los túneles del Espalmador que acogerán el submarino Tonina

Archivo - La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto al almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda, supervisa los trabajos de descontaminación de los túneles submarinos de El Espalmador - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de descontaminación de los túneles submarinos de El Espalmador, promovidos por la Armada Española y ejecutados por la empresa pública Tragsa, han arrancado esta semana, según ha informado el almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda, a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Los túneles son una de las propiedades del Ministerio de Defensa que pasan a manos del Ayuntamiento, dentro del área del monte de Galeras.

Antes del traspaso, la Armada ha impulsado la actuación de limpieza que se desarrollará hasta finales del mes de noviembre, cuando se espera haber eliminado los principales focos de contaminación y garantizar la seguridad ambiental del entorno.

La actuación forma parte del plan del Ministerio de Defensa para la prevención y recuperación de suelos contaminados en instalaciones militares.

Los estudios analíticos de suelos y aguas subterráneas realizados previamente en la zona detectaron concentraciones superiores a los valores de referencia en metales y hidrocarburos.

Tras permanecer décadas en desuso, los túneles del Espalmador han pasado recientemente a titularidad municipal junto con otras instalaciones del monte Galeras, gracias al acuerdo de cesión firmado en junio pasado entre la alcaldesa y el general de brigada Sebastián Marcos Morata, responsable del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied).

El Ayuntamiento proyecta crear un museo subterráneo dedicado al mundo naval en el interior de los túneles, aprovechando su estructura única. El submarino S-62 'Tonina', el más longevo de la Armada Española, cedido por Defensa a la ciudad, será la pieza central de este futuro museo, que aspira a convertirse en un atractivo turístico y cultural singular en Europa.