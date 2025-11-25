Comisión de Sanidad pide la apertura inminente un centro de salud con urgencias 24 horas en Los Alcázares

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del PSOE para instar al Gobierno regional a abrir de manera inminente un centro de salud en Los Alcázares con atención de urgencias 24 horas. La iniciativa persigue dotar al municipio de un servicio asistencial continuo tras más de 14 años de reivindicaciones vecinales, recortes y desplazamientos a otros municipios para ser atendidos fuera del horario ordinario.

Durante su intervención, Manuel Sevilla ha denunciado que "un recorte que se presentó como temporal en 2011 se ha convertido en una condena permanente", lamentando que un municipio que supera los 20.000 habitantes censados, y más de 100.000 en verano, continúe sin servicio de urgencias propio.

Vox, por medio de María Eugenia Sánchez, ha introducido una enmienda aceptada por el PSOE para garantizar que la Unidad Móvil de Emergencias permanezca ubicada en el municipio durante los meses de máxima demanda.

El Grupo Mixto, con intervención de María Marín, ha apoyado la propuesta criticando que la Administración regional lleva años "ignorando" esta necesidad. El PP, en voz de Santiago López, ha rechazado la moción defendiendo que los vecinos ya disponen de urgencias cercanas y atribuyendo las dificultades a la escasez nacional de médicos.

En la misma sesión se ha aprobado una moción de Vox para impulsar la finalización del Centro de Atención Temprana de Alguazas. La propuesta ha sido defendida por la diputada de Vox María José Ruiz, quien ha calificado el edificio inacabado como "una estructura deteriorada y sin uso" y ha exigido actualizar su coste real y reservar en los próximos presupuestos la partida necesaria para su apertura. El PSOE, mediante la intervención de María Dolores Pay, ha introducido una enmienda, -aceptada por Vox, que fija el 31 de diciembre de 2026 como plazo máximo para terminar y equipar el centro.

La socialista María Dolores Pay ha subrayado que fue el Grupo Municipal Socialista de Alguazas quien rescató el proyecto en 2016, acusando al Gobierno regional de preferir concertar servicios mientras el centro público se deterioraba.

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha recordado que en 2009 ya se anunció su financiación y ha utilizado este caso como ejemplo de "promesas incumplidas" del Ejecutivo autonómico.

La diputada 'popular' Mari Carmen Pelegrín ha respondido defendiendo que la atención temprana es "una prioridad" del Gobierno regional, con más de 23 millones de euros destinados al servicio, y ha recordado que ya existe una atención concertada mientras el Ayuntamiento estudia opciones para terminar el edificio.

También ha sido aprobada una moción del PP para pedir al Gobierno de España la creación de un fondo estatal que garantice el acceso equitativo a medicamentos huérfanos.

La iniciativa ha sido defendida por María Luisa Ramón, quien ha alertado de que España financia solo algo más de la mitad de los medicamentos huérfanos autorizados en Europa y que el acceso puede demorarse más de dos años. Vox, a través de María Eugenia Sánchez, ha apoyado la propuesta con una enmienda para reforzar el acceso cuando no existan alternativas terapéuticas.

El PSOE, representado en este punto por Soledad Sánchez, ha respaldado la moción pero ha acusado al PP de "incoherencia", recordando que cuando gobernaba en el Estado rechazó iniciativas similares. María Marín, por el Grupo Mixto, también ha apoyado la propuesta insistiendo en que el acceso a estos fármacos "no puede depender del código postal". Para PP, Vox y PSOE, el fondo estatal contribuiría a agilizar evaluaciones y reducir desigualdades entre territorios.

La comisión ha aprobado asimismo una moción de Vox sobre el diagnóstico y tratamiento del glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG). La diputada María José Ruiz ha presentado el caso de Martín, un niño murciano fallecido en 2023, y ha reclamado derivaciones tempranas a hospitales de referencia, el uso compasivo sin trabas y la apertura continua de ensayos clínicos.

El PSOE ha destacado que el cáncer infantil requiere mayor equidad y apoyo integral a las familias. María Marín, por el Grupo Mixto, ha respaldado la moción repasando avances científicos recientes en tumores pediátricos. La popular Mari Carmen Ruiz ha agradecido la presencia de la familia de Martín y ha llamado a "hacer política en mayúsculas".

También ha sido aprobada la moción del Grupo Mixto para reforzar la transparencia en las listas y tiempos de espera del Servicio Murciano de Salud. La iniciativa ha sido defendida por María Marín, quien ha denunciado el paso de una publicación mensual a otra semestral desde 2022, coincidiendo con periodos vacacionales, así como la existencia de miles de pacientes sin fecha asignada que no computan en las estadísticas.

El PSOE, a través de Soledad Sánchez, ha defendido la necesidad de un plan de choque. Vox, mediante María Eugenia Sánchez, ha introducido una enmienda para incluir la prioridad clínica y permitir que los pacientes consulten su posición en la lista. La 'popular' Mari Carmen Ruiz ha sostenido que la publicación semestral permite la comparación nacional y ha atribuido los retrasos a la falta de especialistas, aunque la moción finalmente ha prosperado.

En cuanto a las iniciativas rechazadas, la comisión ha tumbado una moción socialista para crear Centros Comarcales de Salud Sexual y Prevención de ITS.

La propuesta ha sido defendida por Miguel Ángel Ortega, quien ha alertado del aumento de infecciones como gonorrea, sífilis o clamidia y del elevado diagnóstico tardío de VIH en la Región de Murcia. Vox, representado de nuevo por María Eugenia Sánchez, ha rechazado la iniciativa apostando por la educación en valores y el papel de las familias.

El Grupo Mixto ha apoyado la propuesta defendiendo que la educación sexual debe integrarse en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Desde el PP, María Luisa Ramón ha defendido mantener la atención integrada en la red sanitaria general, evitando la creación de estructuras paralelas. Finalmente, la moción ha sido rechazada.