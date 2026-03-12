Comunidad apuesta por ampliar la oferta educativa con la implantación de 1º de la ESO en 11 colegios el próximo curso

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante su intervención en la Asamblea Regional - COMUNIDAD

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional apuesta por ampliar y fortalecer la oferta educativa con la implantación de primero de Educación Secundaria Obligatoria en 11 colegios el próximo curso, de manera que habrá un total de 18 colegios con esta modalidad de enseñanza.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha defendido este jueves en la Asamblea Regional que "esta decisión de ofrecer el modelo CPEIBas responde a una realidad estadística innegable, proteger a los alumnos en uno de los momentos más sensibles de su escolarización".

Marín ha explicado que la medida se aplica en centros ubicados en entornos rurales, en zonas con mayor vulnerabilidad socioeconómica y en aquellas áreas donde es necesario aliviar la presión de matrícula de institutos que soportan una carga muy elevada de alumnado, optimizando espacios y recursos.

"Estamos ampliando la oferta educativa allí donde tiene sentido pedagógico, social y organizativo", ha asegurado el consejero, que ha recordado que los centros deben cumplir los requisitos de espacio necesarios para autorizar la impartición de estas enseñanzas, que recoge el Real Decreto132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria.

El consejero ha criticado que "la normativa que elaboró el Gobierno de Zapatero no plantea un uso flexible de espacios para dar soluciones a esta demanda".

Los nuevos centros que ofrecerán primero de la ESO el próximo curso son CEIP Narciso Yepes (Murcia), CEIP Nuestra Señora del Carmen (Murcia), CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega, Murcia), CEIP Juan de la Cierva (Casillas, Murcia), CEIP La Asomada (Cartagena), Fernando Garrido (Canteras-Cartagena), La Purísima (El Llano-Molina de Segura), Nuestra Señora de la Asunción (Alcantarilla), El Alba (Roldán-Torre Pacheco), Purísima Concepción (El Esparragal-Puerto Lumbreras) y San Pedro (Las Palas-Fuente Álamo).

Los siete centros educativos públicos de Primaria que ya contaban con estas enseñanzas son Arteaga (Sucina-Murcia), Isabel Bellvis (Corvera-Murcia), Salzillo (Espinardo-Murcia), Nuestra Señora de los Dolores (Torre Pacheco), Guadalentín (El Paretón-Totana), Profesor Enrique Tierno (Lobosillo-Murcia), y el colegio Garre Alpañez (Balsicas-Torre Pacheco).

El titular de Educación ha asegurado que "en un contexto de caída de la natalidad, esta medida contribuye a sostener la oferta formativa de los colegios, mantener matrícula y dar estabilidad a proyectos educativos, aportando tranquilidad a las familias y dando soluciones a posibles problemas de conflictividad".

Marín ha resaltado que "la Región ha ido por delante en bajada de ratios, en reducción de jornada lectiva del profesorado, en regulación del uso de móviles y ahora, en mejorar el tránsito entre etapas y el éxito escolar".