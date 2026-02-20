Comunidad y Colegio de Veterinarios lanzan una campaña para proteger a las mascotas frente a la procesionaria del pino

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto con la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, Teresa López, durante la presentación de la campaña de protección de animales - COMUNIDAD

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Colegio de Veterinarios de la Región han puesto en marcha la campaña informativa ''Procesionaria: guía de alerta para mascotas' para proteger a las mascotas frente a la procesionaria del pino y prevenir riesgos para los animales de compañía en una época especialmente sensible, coincidiendo con el inicio de la primavera y el descenso de las orugas al suelo.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto con la presidenta del Colegio, Teresa López, ha presentado este viernes la campaña, que se apoya en materiales divulgativos con mensajes sencillos sobre identificación del riesgo, síntomas de alerta y pautas de actuación inmediata.

Además, contempla la colocación de 120 carteles en puntos de paso y áreas frecuentadas por paseantes y mascotas, especialmente en entornos con presencia de pinares y en ubicaciones concretas de montes y senderos de distintos municipios de la Región.

El listado de municipios donde la próxima semana comenzará a instalarse la cartelería en las zonas más sensibles son Abarán (Sierra de la Pila), Cieza (Las Atalayas), Fortuna (Sendero PR-MU130), Jumilla, (Santa Ana y El Carche), Calasparra (Sierra San Miguel y Sierra del Molino), Mula (Muela de Albudeite, El Pinar de Pliego y El Castellar), Murcia (Los Ásperos, Cresta del Gallo y El Valle), Alhama de Murcia (Sierra Espuña), Villanueva del Río Segura, Ricote, Ojós, Ulea, Lorca (Zarcilla y La Muela), Mazarrón (Campico Peñuelas, Herrerías y Algarrobo) y Cartagena (Roldán).

El consejero ha explicado que el objetivo es que cualquier persona que salga a pasear con su perro "tenga la información a mano, en el lugar y en el momento en que más la necesita, porque la prevención es la mejor herramienta para evitar situaciones graves".

"Esta campaña es un ejemplo de colaboración útil entre administraciones y profesionales, sumamos esfuerzos con el Colegio de Veterinarios para reforzar un mensaje de salud y seguridad que puede salvar vidas", indica.

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una plaga cuyos pelos urticantes (tricomas) pueden provocar reacciones inflamatorias intensas en animales y personas.

La fase de mayor peligro para las mascotas se produce cuando las orugas descienden en fila hasta el suelo para enterrarse, lo que aumenta la probabilidad de contacto durante los paseos.

El material informativo recuerda que el contacto puede causar inflamación de hocico y lengua, salivación excesiva, dificultad respiratoria y lesiones en mucosas, y advierte de que se trata de una emergencia veterinaria que puede complicarse en pocas horas.

"Ante la sospecha de contacto, la recomendación es clara, hay que acudir de inmediato al veterinario", ha añadido el consejero. "Y mientras se llega, actuar con prudencia, lavar la zona con agua templada y nunca frotar, porque se agrava la reacción y puede liberar más toxina".

La campaña también incluye recomendaciones de prevención, que pasan por pasear con correa corta en zonas de pinos (siendo además una obligación en Espacios Naturales Protegidos), vigilar el suelo y el entorno, evitar manipular o pisar las orugas, y no retirar nidos por cuenta propia, recurriendo siempre a personal especializado.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional refuerza la información preventiva en los espacios más transitados y llama a la responsabilidad ciudadana para reducir riesgos, especialmente en los meses en los que se incrementa la actividad de la procesionaria.