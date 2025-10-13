La Comunidad convoca al Consejo Asesor contra la Violencia sobre la Mujer para abordar fallos en pulseras antimaltrato

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, preside el Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer - CARM

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha acogido este lunes un pleno extraordinario del Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer para abordar las incidencias provocadas por los fallos en las pulseras antimaltrato, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera, Conchita Ruiz, que ha presidido la reunión, ha destacado la importancia de "estrechar la colaboración de todos para evitar que los errores provocados por las pulseras no supongan un riesgo para las víctimas, también para reforzar la protección de esas mujeres que han visto cómo podrían haber quedado a la merced de los maltratadores a causa de un error en lo que hasta hace poco consideraban un escudo".

Ruiz ha agradecido la colaboración de los miembros del Consejo Asesor Regional, entre los que se encuentran agentes especializados que forman parte de este Consejo, entre los que se encuentran representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fiscales, jueces, profesionales de entidades y servicios especializados en violencia.

Los miembros de este organismo han abordado, además, la planificación de propuestas dirigidas a reforzar la coordinación entre cada uno de los agentes, fundamentales para ofrecer más protección a las víctimas, a fin de poner en marcha las medidas adecuadas para afrontar estos fallos.

35 MUJERES AFECTADAS

El informe de la red de Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) indica que el número de víctimas de violencia de género afectadas por los errores registrados en las pulseras antimaltrato es de 35 mujeres.

Se trata de víctimas que han informado de incidencias como fallos en la geolocalización, que han derivado en agresiones verbales, incluso una física, al no recibir el aviso de que el agresor se encontraba cerca de ellas.

La Comunidad mantiene activa una labor de rastreo de posibles incidencias derivadas de este problema en los dispositivos antimaltrato "ante la falta de información y transparencia sobre este asunto por parte del Ministerio y de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia".

Además, la consejera ha señalado que el Gobierno regional "ha reforzado el acompañamiento de las víctimas y el asesoramiento jurídico y psicológico a través de los CAVIS y PAES, con el objetivo de guiarles y que conozcan los pasos que deben dar ante un posible caso de quebrantamiento de una orden de alejamiento o, en el peor de los casos, de una agresión, como consecuencia de un mal funcionamiento de los dispositivos antimaltrato que portan".

MUJERES ATENDIDAS

Durante el pasado septiembre, 1.897 mujeres --28 de ellas de 16 y 17 años-- fueron atendidas en los CAVIS de la Región de Murcia. Además, el número de víctimas que acudieron por primera vez a este recurso fue de 291.

En 2024, en el mismo periodo, fueron atendidas 1.899 mujeres, de las que 14 eran menores de edad.

Por otra parte, 30 mujeres y 24 menores de edad ocupan plaza en las casas de acogida. El año pasado, la cifra de víctimas usuarias de este recurso, en el mes de septiembre, alcanzaba las 22 mujeres y 23 menores.

El '1-1-2' ha registrado en el último mes un total de 1.249 llamadas solicitando ayuda o información sobre violencia de género, de las que 81 estaban relacionadas con violencia sexual. En 2024, se contabilizaron durante el mismo periodo 1.041 llamadas, 46 sobre violencia sexual.