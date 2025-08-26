La Comunidad critica el "ocultismo y la falta de información" del Ministerio sobre el reparto de menores migrantes

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha criticado este martes "el ocultismo y la falta de información del Gobierno de España" sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El Ejecutivo murciano ha reaccionado así tras la celebración este martes del Consejo de Ministros donde se ha aprobado la capacidad ordinaria de las comunidades para la acogida de menores extranjeros, "sin aclarar cuál será el número oficial de niños, niñas y adolescentes migrantes que llegarán a la Región desde Canarias".

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha denunciado que "el Gobierno central está utilizando a las comunidades como comodín para resolver los problemas de su fracasada política migratoria, sin diálogo, ni coordinación".

Ruiz ha resaltado que la capacidad ordinaria establecida por el Ministerio "no se ajusta a la capacidad real del sistema de protección de la Comunidad, ya que el Gobierno de Sánchez ignora que tenemos un sistema de protección, con una sobreocupación que supera el 200 por ciento".

Asimismo, ha destacado que "la solidaridad de la Región de Murcia está más que demostrada y que en el último año y medio se ha atendido a cerca de 1.400 menores no acompañados y se han creado más de 200 plazas adicionales y hasta 16 centros de protección nuevos".

La consejera ha cifrado en aproximadamente 30 millones de euros el gasto de acogimiento residencial que ha realizado el Gobierno regional en los dos últimos años para atender a menores extranjeros no acompañados.

"Un sobreesfuerzo que no ha sido tenido en cuenta por el Ministerio a la hora de hacer sus cálculos, ni tampoco las tres puertas de entrada de la inmigración que existen en la Región de Murcia, como son la llegada de pateras, el tránsito entre regiones limítrofes y el Hospital Naval de Cartagena", ha remarcado.

Esta última vía abierta por el Gobierno central en 2023 ha facilitado el acceso a la Región de 331 menores migrantes procedentes de Canarias desde su apertura.

La representante del Gobierno regional ha destacado que "es el Gobierno de Sánchez quien desprotege a los menores no acompañados que llegan a nuestra Región, tensionando el sistema de protección y comprometiendo la calidad de la atención y el bienestar de los menores" y ha avanzado que "el Gobierno de la Región de Murcia recurrirá cualquier decisión que adopte el Gobierno de España que sea impuesta y no consensuada".