La Comunidad denuncia que Educación deja sin adjudicar 1,7 millones de la UE para centros de excelencia de FP

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, inauguran la I Jornada por una formación en empresa inclusiva’, que se celebra en el CIFP Carlos III - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha denunciado este miércoles que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes "ha dejado perder 1,7 millones de la Unión Europea destinados a centros de excelencia de FP", según informaron fuentes de la comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha explicado que "la financiación total de fondos de la UE Next Generation para la red estatal de centros de excelencia de FP es de 9 millones de euros y el Ministerio ha distribuido entre los nuevos centros de excelencia de todo el país 7,3 millones de euros, dejando sin adjudicar 1,7 millones de euros".

En la Región, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Carlos III de Cartagena ha sido seleccionado en esta convocatoria como Centro de Excelencia de FP, dentro del sector de Inteligencia Artificial y Big Data, y recibirá una subvención de un millón de euros destinada a la transformación tecnológica, transferencia de conocimiento y a proyectos de innovación e investigación aplicada.

El Gobierno regional reclamó la puntuación del CIFP Hespérides de Cartagena, que optaba a la familia marítimo-pesquera, y que no ha sido seleccionado y, por tanto, ni pertenecerá a la red de centros de excelencia de FP, ni recibirá fondos.

El Ministerio rechazó la reclamación de la Consejería "pese a que el CIFP Hespérides tiene una puntuación muy alta, de 161 puntos, dos puntos menos que el centro que ha sido seleccionado en esta familia, que es el Universidade Laboral de Galicia, con 163 puntos, y a que aún hay fondos Next Generation sin adjudicar", han explicado desde la Comunidad.

El CIFP Carlos III ha sido seleccionado junto a ocho centros educativos más de todo el país. A la convocatoria se presentaron 33 centros de Formación Profesional de toda España, tres de ellos de la Región de Murcia.

En la Comunidad son ya centros de excelencia el CIFP Politécnico de Murcia, el CIFP Politécnico de Cartagena, el CIFEA de Molina de Segura y el CIFP Arsenio Sánchez de Murcia (Fremm). La red estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional está constituida por 66 centros, distribuidos por las 17 comunidades autónomas.

JORNADA SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN FP

El consejero de Educación ha participado en Cartagena, junto con la alcaldesa de la localidad, Noelia Arroyo, en la inauguración de la 'I Jornada por una formación en empresa inclusiva', que se celebra en el CIFP Carlos III, y que ofrece ponencias sobre educación inclusiva en los centros de Formación Profesional, el papel de las empresas y la experiencia de alumnado y familias.

Además, se hará entrega de los reconocimientos como empresas inclusivas a la Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena y Autismo somos todos, entre otros, en el marco del proyecto FP Sin Barreras.

Arroyo ha felicitado a la comunidad educativa del Carlos III por esta iniciativa y ha subrayado que la formación "es el camino más sólido para garantizar igualdad de oportunidades y acceso al empleo, especialmente para las personas con capacidades diversas".

"El empleo es, sin duda, la mejor política social que podemos llevar a cabo para todos los cartageneros, incluidos aquellos que tienen un enorme talento y una necesidad especial", ha dicho Arroyo, quien ha añadido que "esa inclusión forma parte del modelo de ciudad que estamos construyendo, un modelo donde todos pueden participar en el ocio, la cultura, el deporte o el turismo gracias al trabajo que realizamos desde el Ayuntamiento y que nos ha valido reconocimientos como el Premio Laurel".

La regidora ha destacado además que el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), impulsa más de medio centenar de itinerarios de empleabilidad adaptados a distintos perfiles, que contribuyen a la inserción de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

PROGRAMAS FORMATIVOS PROFESIONALES

Un total de 52 centros educativos de la Región de Murcia cuentan con Programas Formativos Profesionales diseñados específicamente para jóvenes con necesidades educativas especiales, que combinan formación adaptada en los centros educativos y experiencias prácticas en empresas, para facilitar el acceso de este alumnado al mundo laboral y a una vida autónoma.

Estas plazas se han incrementado en la Región pasando de 528 en el curso 2022-2023 a 624 este curso, y se invierte cerca de un millón de euros en estos programas.

Además, el curso pasado se implantaron los certificados de profesionalidad de nivel I para jóvenes con necesidades educativas especiales que, por edad, no podían acceder a los Programas Formativos Profesionales. La inversión en esta formación ha superado los 200.000 euros.

Este curso se ofrecen cuatro certificados de profesionalidad de las familias de Informática, Imagen personal, Administración y gestión y Artes gráficas, con 40 plazas, en centros de Murcia, Cartagena y Molina de Segura.

Marín ha indicado que "los Programas Formativos Profesionales y los certificados de profesionalidad de nivel I son una herramienta clave para garantizar que los jóvenes puedan estudiar y ningún alumno se quede fuera del sistema educativo".