La Comunidad destaca que la Región se mantiene entre las 5 autonomías menos afectadas por el descenso del IPI en febrero

MURCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Energía, Industria y Minas, Federico Miralles, ha destacado este jueves que, frente a la bajada del 1,3% del Índice de Producción Industrial (IPI) en febrero en el conjunto del país, la Región de Murcia se mantiene entre las cinco comunidades autónomas menos afectadas por este descenso, con una caída del 0,4%.

Miralles ha denunciado que, por segundo mes consecutivo, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan la "inexistencia de una política industrial clara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", según ha informado la Comunidad.

Frente a la situación nacional, el director general ha puesto en valor el dinamismo del sector en la Región al subrayar que, en el acumulado de enero y febrero, Murcia se sitúa como la tercera autonomía donde crece la producción industrial, con un ascenso del 0,2%, solo por detrás de Castilla y León (+7,3%) y Andalucía (+0,9%).

Para el responsable autonómico, estas cifras demuestran que las estrategias impulsadas por el Ejecutivo de Fernando López Miras "están funcionando".

Según ha remarcado, la Región sigue "creciendo industrialmente a pesar de la inexistencia de políticas industriales a nivel nacional", lo que permite al tejido productivo murciano mantener un balance positivo del 0,2% en lo que va de año, mientras la media española retrocede un 2,2%.