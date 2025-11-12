La Comunidad exige al Ministerio de Igualdad "soluciones reales" ante los fallos en las pulseras antimaltrato

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha exigido este miércoles al Ministerio de Igualdad que "asuma su responsabilidad ante los fallos continuados en las pulseras antimaltrato", tras conocer que estos dispositivos "han vuelto a registrar incidencias".

Ruiz ha reclamado "soluciones reales" para las mujeres que están sufriendo violencia de género, y se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que el Ministerio de Igualdad y el Gobierno central asuman su responsabilidad", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera ha añadido que el Gobierno regional "seguirá insistiendo para conocer toda la información relativa a estos fallos".

"Queremos saber cuántas mujeres tienen estos dispositivos y cuántas se encuentran en una situación de riesgo. El Gobierno que presume de ser el más feminista de la historia mantiene esta desidia institucional, lo hemos visto con la Ley del 'sólo sí es sí', dejando en la calle a miles de maltratadores y agresores sexuales, y ahora volvemos a verlo con las pulseras antimaltrato. Exigimos que pongan sobre la mesa medidas efectivas y reales", ha afirmado.

Así, a la espera de obtener respuestas "sobre esta supuesta negligencia institucional", el Gobierno regional ha solicitado que esta cuestión se aborde en la Conferencia Sectorial de Igualdad prevista para el próximo lunes.

En esta reunión, la consejera reclamará respuestas "ante la situación de inseguridad en la que se encuentran mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de que el Ministerio ya había sido avisado de las incidencias registradas en esos dispositivos telemáticos".

Ruiz ha recordado, además, que esta semana ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para consultarle el número de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que atiende específicamente a mujeres que sufren violencia de género y que se encuentran dentro del programa 'VioGén'.

"Este programa no sólo debe estar dotado de avances tecnológicos, sino que éstos deben ir acompañados de un refuerzo en el número de agentes que garantice la protección de las víctimas", ha dicho la titular de Política Social.

Por último, la consejera ha resaltado el "compromiso" del Gobierno regional con la lucha contra la violencia de género. "El Ejecutivo regional sí que está comprometido, y lo ha vuelto a demostrar con el refuerzo en los recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género", ha concluido.