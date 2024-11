La Comunidad pone en marcha certificados profesionales para personas con necesidades educativas especiales

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional pone en marcha este curso certificados profesionales para personas con necesidades educativas especiales. El proyecto se ofrecerá de forma piloto en el IES Alfonso X y IES Aljada, de Murcia; el IES Mediterráneo y el CIFP Carlos III, de Cartagena; y el IES Rey Juan Carlos III (Águilas).

El titular de Educación, Víctor Marín, explicó que "el objetivo de este proyecto innovador es favorecer la inclusión a través de la educación, posibilitando el acceso a la cualificación profesional de personas con necesidades educativas especiales, preferentemente mayores de 21 años, que hasta ahora quedaban excluidas por no haber una oferta de formación profesional adecuada a sus necesidades dentro del sistema de FP, ya que no pueden cursar grados D de Formación Profesional pero podrán acceder a certificados profesionales, grados C, que mejorarán su cualificación y su inserción laboral".

Los certificados profesionales ofertados son 'Operaciones auxiliares de servicios de administrativos y generales', 'Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos' y 'Operaciones básicas de cocina'.

La formación tiene una duración media de 400 horas, y se organiza en grupos reducidos de diez alumnos para favorecer atención personalizada. Además, estos certificados cuentan con horas de prácticas en empresa para completar su aprendizaje en un contexto real.

El plazo de admisión está abierto y para inscribirse hay que dirigirse al centro donde se quiera cursar la formación. Las clases comienzan este mes de noviembre. Los departamentos de orientación de los centros ofrecen asesoramiento e información a las familias interesadas.

El consejero aseguró que "este tipo de iniciativa permite reducir el abandono educativo temprano en colectivos que tienen un difícil acceso a la cualificación profesional y al mundo laboral por sus necesidades educativas especiales, y favorece la igualdad de oportunidades".