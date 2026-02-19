El concejal de San Javier Matías Cantabella se querellará contra Luengo por injurias y calumnias y por un delito de odio

1061560.1.260.149.20260219134848 Pleno del mes de febrero de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El concejal de Podemos en San Javier, Matías Cantabella, ha anunciado este jueves que interpondrá una querella contra el alcalde del municipio, José Miguel Luengo, por un delito de injurias y calumnias y por un delito de odio, después de que el primer edil lo expulsara del pleno del pasado martes.

"No pensaba darle más trascendencia a este asunto, pero después de lo que escuché ayer, no me queda otra que defenderme", ha señalado el concejal, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Con respecto a las declaraciones de Luengo en las que decía que el concejal iba a los plenos cinco minutos para cobrar, Cantabella ha afirmado que "como los plenos están grabados, será muy fácil demostrar a algún juez que esto es completamente falso".

"Esto no va solo contra mí. Es un ataque contra todas las personas que padecemos cáncer. Si algo me duele es que, después de cómo (Luengo) intentó humillarme en el pleno, encima vaya de víctima. Voy a llegar hasta donde haga falta para defender mi honor de sus calumnias", ha concluido Cantabella.