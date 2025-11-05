El consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de la Región es superior a la media nacional

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes de entre 14 y 18 años la Región de Murcia consumen menos alcohol, tabaco y cannabis que la media de los adolescentes españoles, aunque más cigarrillos electrónicos, según los últimos datos publicados en la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) en la Región de Murcia correspondiente a 2025.

La encuesta refleja que el consumo del cigarrillo electrónico durante los últimos doce meses entre los jóvenes de la Región alcanza los 42,9 puntos porcentuales, esto es, 2,1 puntos más que la media nacional, y solo inferior a los datos registrados por Andalucía (50), Extremadura (49,9) y Comunidad Valenciana (46).

Respecto a si han consumido este tipo de sustancia alguna vez en la vida, el 51% de los jóvenes menores murcianos responde que sí lo ha hecho, lo que representa la cuarta tasa más elevada de todo el país tras las de Extremadura (59,8%), Andalucía (58,2%) y Comunidad Valenciana (54,4%).

Por sexos, el 49,6% de los varones y el 52,4% de las mujeres de entre 14 y 18 años de la Región de Murcia han vapeado alguna vez en su vida, tasas superiores, en ambos casos, a la media del conjunto nacional.

En relación al tabaco, uno de cada cinco murcianos encuestados reconoce haber fumado en los últimos 12 meses, lo que supone una prevalencia del consumo de tabaco entre los estudiantes murcianos de 19,9 puntos porcentuales, dato inferior a la media nacional, que alcanza 21,2 puntos. La Región es la cuarta comunidad autónoma, por detrás de Canarias, Baleares y Madrid, que presenta una menor prevalencia de consumo de tabaco tanto a 12 meses como en los últimos 30 días.

Respecto al consumo de alcohol, el 68% del alumnado entre 14 y 18 años afirma haber consumido alguna bebida alcohólica en los últimos doce meses, cifra también por debajo de la media nacional (71%). Además, el 49,9% de los adolescentes murcianos dice haber consumido alcohol en los últimos 30 días, frente al 51,8% en el conjunto del país, quinta menor cifra por comunidades , tras Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid.

La prevalencia de las borracheras entre los jóvenes de la Región es del 36,6% en los últimos doce meses, también inferior a la media nacional, del 38,7%. Por sexos, el indicador es del 33% para los murcianos y del 40,7% para las murcianas.

Según las conclusiones de la encuesta, el 15% de los adolescentes consumió cannabis en los últimos doce meses, frente al 15,5% de media en el resto de España. Es la séptima comunidad autónoma con menor consumo de este tipo de sustancia ilegal, y se mantiene en la media estatal si el periodo de análisis son los últimos 30 días.

Los jóvenes murcianos suelen iniciarse ligeramente antes que los de la media de España en el consumo de tabaco y alcohol, con 14 y 13,8 años, respectivamente, y algo más tarde en lo que se refiere al cannabis (14,9 años).