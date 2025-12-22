Consumur aconseja extremar la precaución ante falsos correos por el sorteo de la Lotería de Navidad

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha recomendado extremar la precaución si se recibe un correo electrónico en el que informan al destinatario de que ha resultado ganador de un premio de la Lotería de Navidad.

En un comunicado, la organización ha explicado que en estos correos, que suelen incluir logos y símbolos suplantados de administraciones, el remitente pide dinero en concepto de tasas para el cobro del dinero, que nunca es enviado.

Otra práctica fraudulenta tras el sorteo es la venta de décimos premiados. Consumur ha indicado que con esta práctica, los estafadores señalan que con la venta se ahorrarán el pago de los impuestos correspondientes, pero el único objetivo es blanquear dinero negro.

Esta táctica conlleva una infracción tributaria para el agraciado y puede acarrear un acta que ocasionará una importante sanción.

CÓMO, DÓNDE Y HASTA CUÁNDO COBRAR EL PREMIO

Una de las mayores dificultades que el consumidor se encuentra cuando ha sido agraciado es no saber cómo se debe cobrar o dónde guardarlo. El banco puede encargarse de hacer todos los trámites necesarios con la administración para el cobro de esas cantidades.

En el caso de que en vez de un décimo tenga una participación, corresponde al emisor de esa participación darle la cantidad correspondiente.

Todos los décimos premiados tienen un plazo de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de los de la Lotería de Navidad, ofrecen tres meses como máximo para el cobro.

Si tiene alguna duda o desea presentar una reclamación, el ente público de Loterías y Apuestas del Estado es el organismo competente en esta materia, recuerda Consumur.