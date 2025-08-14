Consumur insta a prohibir el llenado de piscinas privadas unifamiliares para paliar los efectos de la sequía

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) ha instado a las administraciones competentes en la Región de Murcia a prohibir el llenado de piscinas privadas en viviendas unifamiliares para paliar los efectos de la sequía, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Consumur ha dicho no entender cómo "en una zona tan castigada por la falta de agua" como es la Región de Murcia "proliferen sin control las piscinas de uso privado", sin que, a su juicio, las administraciones públicas impongan "medidas restrictivas en cuanto a su llenado y reutilización de agua".

Según la organización, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con mayor concentración de piscinas en proporción al número de habitantes al contar con más de 50.000, lo que supone una por cada 30 habitantes, cuando la media se sitúa en 37.

Por ello, ha considerado "urgente" la regulación de las piscinas de carácter unifamiliar, especialmente en los meses de mayor escasez de agua, no permitiendo su llenado y obligando a los propietarios al mantenimiento para promover su reutilización.

Se trata de una medida que, a juicio de Consumur, "no puede tener carácter voluntario para la ciudadanía, sino que, como ocurre en otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña o Andalucía, se impone como una restricción obligatoria según el nivel de sequía".

La principal recomendación de la asociación es el uso de las piscinas públicas ya que "prácticamente la totalidad de los municipios y muchas pedanías disponen de ellas".

Según el presidente de Consumur, Roberto Barceló, "el agua es un bien escaso y fundamental para la vida", por lo que "los gobiernos, cada uno según sus competencias, deben regular su utilización adecuada penalizando el derroche que se haga de la misma y regulando el uso de las piscinas particulares y de cualquiera, tenga el carácter que tenga, en tiempos de extrema sequía".