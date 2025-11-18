CONSUMUR recomienda verificar si el modelo de baliza de señalización está homologado por la DGT antes de su comprarlo

Archivo - CONSUMUR recomienda verificar si el modelo de baliza se encuentra entre los homologados por la DGT antes de su comprarlo - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio que los vehículos incorporen una baliza V16 para señalizar una parada en la vía, sustituyendo a los triángulos.

Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, recomiendan consultar, antes de la compra, si se encuentra homologado. Para ello hay que comprobar si tiene el código de homologación visible grabado en la carcasa o la tulipa que deberá empezar por "LCOE" o "IDIADA" seguido de números, según han informado desde la asociación en una nota de prensa.

La forma más sencilla, han explicado, es verificar si se encuentra entre el listado publicado por la DGT y asegurarse que el dispositivo tiene conectividad con la DGT 3.0, lo cual deberá indicarse en el embalaje.

En cuanto al precio cabe precisar que el mismo es libre y oscila entre los 25 y 80 euros, de media.

Por otra parte, la organización recuerda que los modelos homologados no pueden incorporar funciones adicionales a la visibilización del vehículo accidentado y la remisión de su ubicación a la DGT. Estas balizas deben de ser capaces de emitir una luz de 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos ya que no sólo tiene que ser visible, sino que debe mantenerse encendida todo el tiempo necesario hasta que llegue la ayuda.

La autonomía real de la baliza encendida durante horas "no es solo un dato técnico sino un factor que puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro en carretera", han asegurado. Igualmente, los modelos homologados deben de contar con una batería que garantice, al menos, 18 meses en espera, al margen de si esta es o no recargable.

No hay que confundir este periodo de tiempo con la vida útil mínima de la baliza, porque aquí también entra en juego la vida útil de la conectividad (geolocalización), que en estos casos suele ser de 12 años.

OBLIGATORIO EN ESPAÑA

No llevarla o que no esté homologada, supondrá sanciones económicas que oscilarán entre los 80 y los 200 euros, dependiendo de las consecuencias que conlleve la no señalización, así como pérdida de cobertura del seguro e incluso responsabilidad penal en caso de accidente con víctimas.

La baliza se ha de colocar en la parte más alta del vehículo, para garantizar la máxima visibilidad. Tiene que disponer de geolocalización y conexión con la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque, el conductor del vehículo ante cualquier accidente o avería, deberá avisar a su compañía aseguradora y/o grúa, si fuera necesario.

Hasta el próximo 31 de diciembre se podrán seguir utilizando los triángulos, incluso las balizas, aunque no estén homologadas y, por tanto, no conectadas con la DGT. No obstante, a partir del 1 de enero, la baliza será el único instrumento válido en España y será obligatorio que el modelo se encuentre entre el listado de marcas y modelos validados por la Dirección General de Tráfico.

Eso sí, CONSUMUR recomienda no deshacerse de los triángulos dado que, si salimos de España, la baliza no tendrá validez.

En este sentido, el presidente de CONSUMUR, Roberto Barceló Vivancos, ha señalado que "España es la única nación en el mundo con esta obligación, creando un modelo pionero que otros países observan con interés y expectativas".

Barceló, sin embargo, ha apuntado que "no están contrastados los motivos que han llevado a diseñar este mecanismo de alerta, y que estaba relacionado con el número de accidentes que la utilización de los triángulos, vienen provocando" aunque considera que los accidentes de los vehículos parados en carretera, "es un porcentaje muy pequeño, no existiendo datos realmente de cuántos de este pequeño porcentaje está relacionado con que el conductor salga a poner manualmente la señalización".

Por otra parte, ha indicado que determinados expertos indican que la señal que emitirá la baliza "no siempre podrá ser visible, dado que en los días de mucho sol apenas es perceptible, como que también puede provocar accidentes en rasantes o curvas cerradas donde esté parado el vehículo. A esto hay que añadir que la señal a la central de Tráfico, no siempre tampoco será posible dependiendo de la cobertura existente".

Así, el presidente de CONSUMUR ha afirmado que este es "un mecanismo en fase experimental que en algunos aspectos tendrá que mejorar sustancialmente si verdaderamente quiere convertirse en una alternativa segura a las actuales señalizaciones que priman en el resto del mundo" además, "es un gasto más a los no pocos que conlleva el tener de alta un automóvil u otro vehículo cuyo uso sea obligatorio", ha añadido.

CONSUMUR pone a disposición de todos los consumidores y usuarios que deseen recibir más información o asesoramiento sobre sus derechos, su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario, 968 22 30 82, así como a través de la página web www.consumur.org.