Controlado un incendio en un restaurante de La Manga (Cartagena)

Lugar del incendio - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Un incendio en el restaurante ZM Isla del Ciervo, en el kilómetro 3 de La Manga (Cartagena) ha provocado una gran columna de humo y fuego que ha alertado a los vecinos este miércoles por la mañana.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido más de 20 llamadas de vecinos a las 8.28 horas, alertando del fuego, según han informado desde el 1-1-2 a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia del parque de la Manga y efectivos del Ayuntamiento de Cartagena, así como Policía Local y una ambulancia del 061 de modo preventivo, ya que no hay heridos.

A las 9.15 horas los bomberos lo han dado por controlado y han afirmado que no hay peligro de propagación.