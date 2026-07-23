Convenio con el Ministerio de Cultura para uso y explotación de la aplicación de gestión museográfica DOMUS

Archivo - Vista exterior de la fachada del museo Arqueológico de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, a firmar un convenio con el Ministerio de Cultura que actualiza la colaboración que ambas partes mantienen para el apoyo técnico en materia de explotación conjunta de la aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio y difusión de información a través de la misma.

Desde 2005, el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma colaboran en la implantación de esta aplicación de gestión en los museos regionales, que ha mejorado las tareas de documentación, catalogación y gestión, así como en el intercambio de información sobre sus colecciones.

El nuevo acuerdo se fundamenta en la evolución tecnológica de esta herramienta, la necesidad de garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información museográfica y la adaptación al marco jurídico vigente en materia de convenios.

En concreto, el texto regula la utilización conjunta de DOMUS, la aplicación e-Domus y las restantes herramientas de gestión, intercambio y difusión de información previstas en su texto; promueve la incorporación de datos e imágenes al catálogo colectivo CER.es; y facilita la difusión pública de las colecciones mediante la Red Digital de Colecciones de Museos de España y las demás plataformas digitales que resulten aplicables.

El convenio comprende al Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Bellas Artes de Murcia, Museo de Santa Clara la Real de Murcia, Museo de Arte Ibérico de 'El Cigarralejo' de Mula y Museo de Arte Moderno