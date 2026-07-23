Convenio para regular la participación voluntaria de los enfermeros en emergencias

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería para articular la participación voluntaria de los profesionales de enfermería colegiados en emergencias de protección civil en las que se estime necesario su colaboración.

El acuerdo se articula en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (Platemur), los Planes Especiales Autonómicos y los Planes Sectoriales territoriales, cuya dirección le corresponda a la Comunidad.

La Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias proporcionará a las enfermeras voluntarias las medidas de protección e identificación que sean adecuadas en cada momento, así como los medios de comunicación necesarios para el desempeño de sus funciones, además de impartir la formación básica necesaria para la participación en una emergencia.

Además, el acuerdo prevé impulsar e impartir un módulo de formación avanzada en emergencias y seguridad para estos profesionales sanitarios.

La participación de las enfermeras y enfermeros será de carácter voluntario, altruista y solidario, para la colaboración en la gestión de las emergencias de protección civil en situaciones que requieran la activación de dichos profesionales.