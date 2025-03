COREMUR pide crear un plan profesional de digitalización que ayude al comercio local a superar este reto

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación de Comercio de la Región de Murcia (COREMUR), Juan Francisco Castillo, ha comparecido ante la Comisión Especial de Estudio del Pequeño Comercio en la Asamblea Regional para exponer los principales desafíos a los que se enfrenta el comercio local.

Castillo ha advertido de que "la digitalización y la modernización son los mayores retos del pequeño comercio", y ha instado a las instituciones a crear "un plan profesional de digitalización y un entorno favorable" que le permita desarrollarse.

Durante su intervención, Castillo ha asegurado que "el comercio local no está moribundo, pero necesita apoyo real y condiciones adecuadas para adaptarse a los nuevos tiempos".

En este sentido, ha reclamado una estrategia de digitalización basada en mentorías individuales, en lugar de sesiones genéricas, como fórmula más eficaz para formar a los comerciantes en el ámbito online: "Hay negocios que no tienen presencia digital y otros que sí la tienen pero no saben gestionarla".

El presidente de COREMUR ha puesto el foco en la necesidad de ofrecer formación práctica orientada a la gestión diaria de los negocios, y no únicamente a la obtención de títulos: "La formación que se basa en un título no sirve para nada si no se traduce en resultados reales para el comerciante".

Asimismo, ha propuesto elaborar un mapa comercial detallado de cada municipio para detectar oportunidades de emprendimiento, y ha denunciado el abandono progresivo de los centros urbanos: "La oferta comercial se desplaza a zonas más económicas, dejando los cascos históricos llenos de locales cerrados y con pintadas. Es una imagen desoladora que hay que revertir".

Castillo también ha pedido a los ayuntamientos -a los que ha definido como "la institución más cercana al ciudadano"- que impulsen campañas de promoción y concienciación a través de sus redes sociales: "Con muy poco presupuesto se pueden organizar ferias, muestras y acciones promocionales, pero con el respaldo institucional su impacto sería mucho mayor".

También ha intervenido en la Comisión María José Navarro Rodríguez, vicepresidenta y tesorera de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, quien ha defendido el papel fundamental de las asociaciones de comerciantes durante la pandemia y ha reclamado más recursos para profesionalizar su labor.

"Hoy en día, ser autónomo en España es como pelear cada día contra molinos de viento", ha declarado, aludiendo a la complejidad normativa, la carga burocrática y las numerosas obligaciones legales que afronta el pequeño comerciante: "Protección de datos, embalaje, cajas, envíos...todos esos costes se deben asumir por adelantado, aunque luego no siempre se repercutan al cliente".

Navarro ha destacado que el pequeño comercio también asume una gran responsabilidad laboral, al tiempo que enfrenta una acusada falta de profesionales.

"El comerciante tiene que ser multitarea, y además competir con grandes plataformas online que permiten devolver productos usados sin justificación, lo que supone una competencia desleal", ha lamentado.

Además, ha señalado que la creciente exigencia de medidas medioambientales y de sostenibilidad se suma a la presión que ya existe sobre el sector. "En 2025, la burocracia, los impuestos y la digitalización harán que emprender en el pequeño comercio minorista sea un reto aún mayor. La administración debería simplificar estos procesos para fomentar la creación de negocios, no para aguar al pequeño emprendedor".

Entre las propuestas planteadas para consolidar el tejido empresarial, ha defendido la necesidad de poner en marcha acciones de sensibilización que acerquen el valor del comercio local a los jóvenes y niños, a través de charlas en institutos.

Ha solicitado además una campaña institucional estable que fomente la compra en el comercio de proximidad, dando visibilidad a su cadena de valor y al impacto positivo que tiene en el entorno urbano.

Navarro ha reclamado igualmente una mayor profesionalización de las asociaciones de comerciantes, lo que implica una mayor dotación presupuestaria y la posibilidad de contratar personal cualificado para gestionar su actividad diaria.

Finalmente, ha instado a que se incremente el presupuesto regional destinado a apoyar y profesionalizar al pequeño comercio, dotándolo de más recursos para afrontar los retos actuales.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de los grupos parlamentarios, los socialistas Manuel Sevilla y María Soledad Sánchez han reconocido que "el comercio local tiene muchas oportunidades, pero también enfrenta importantes desafíos".

Han recordado que para poner en marcha medidas como las planteadas "se necesitan recursos y presupuestos", y han asegurado que el PSOE actuará como "instrumento facilitador" para que esas partidas se contemplen en los presupuestos regionales.

Por parte de VOX, el diputado Ignacio Arcas ha centrado su intervención en el estado del casco urbano de Lorca, señalando que "hay un gran abandono, con locales vacíos que podrían aprovecharse dada la emergencia habitacional".

También ha denunciado la presión fiscal que sufren los comerciantes y la "burocracia excesiva" de las administraciones locales, que dificultan la apertura de nuevos negocios.

Desde Podemos, el diputado Víctor Egío ha cuestionado que la revitalización de los centros urbanos sea la clave del problema: "El centro de Murcia está totalmente rehabilitado, pero el comercio en calles como Trapería o Platería no remonta".

Ha propuesto crear una plataforma regional de comercio online, aunque ha reconocido que requeriría mucho esfuerzo y planificación. También ha advertido que los altos alquileres son uno de los factores que más afectan a los pequeños comercios.

Finalmente, desde el PP, tanto la diputada Josefa Carreño como Isabel María Sánchez han destacado la importancia de reforzar la relación entre comercios y consumidores mediante campañas educativas y promocionales.

Además, han detallado la importancia del comercio de proximidad, ya que "es capaz de fijar población, da un trato personalizado y diferenciador y ofrece productos de calidad".