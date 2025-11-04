CROEM y Cámara de Comercio consideran "ciertamente favorables" los datos del paro y Seguridad Social de octubre

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio han tildado, en un comunicado conjunto, de "ciertamente favorable" el balance laboral de octubre, "a pesar del moderado aumento del desempleo, dada la intensa creación de empleo y las altas tasas de contratación indefinida.

Así, han destacado "los buenos registros en términos anuales, favorecidos por la inercia económica tanto nacional como regional, que de momento contrarrestan la incertidumbre geopolítica internacional".

Para los empresarios, "la fuerte creación de empleo no fue suficiente para absorber completamente la incorporación de personas al mercado laboral, con el consiguiente repunte del desempleo, como se desprende de los registros de los ministerios competentes en materia laboral".