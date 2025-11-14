Croem y Cámara de Comercio de Murcia destacan que la Región "es la Comunidad con la inflación más baja"

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y la Cámara de Comercio han destacado que Murcia "es la Comunidad con la inflación más baja. Las mayores alzas se dieron en gastos de vivienda y suministros".

Así, la inflación "se moderó ligeramente en la Región de Murcia durante el mes de octubre". En síntesis, la inflación de la Región de Murcia "sigue registrando un comportamiento moderado, más que la media nacional, y destaca por ser la única Comunidad que se aproxima al objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo".