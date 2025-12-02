CROEM destaca la "evolución favorable" del mercado laboral en la Región de Murcia

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha destacado este martes, tras conocer el descenso del paro registrado en noviembre en la comunidad, la "evolución favorable" del mercado laboral.

"Aun siendo habitual en esta época del año", esta caída "contribuye a consolidar una tendencia robusta en términos anuales", ha indicado la patronal en un comunicado.

En este sentido, ha puesto de relieve que la Región de Murcia fue la segunda autonomía "tanto en ritmo anual de creación de empleo, como en contratación indefinida".