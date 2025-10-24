Croem dice que los datos reflejan una evolución desigual del mercado laboral en la Región de Murcia

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025, según la Croem, reflejan una evolución desigual del mercado laboral en la Región de Murcia.

Y es que, aunque se registra un aumento del empleo superior al promedio nacional, "el notable repunte del desempleo modera el balance final, evidenciando un contexto de mejora aún frágil y con desafíos pendientes para consolidar una recuperación sostenida".

El mercado laboral murciano "presentó resultados mixtos durante el tercer trimestre de 2025, ya que el incremento del número de ocupados estuvo acompañado de un aumento en el desempleo".