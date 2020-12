Cs defiende el retorno a la presencialidad escolar en el primer trimestre de 2021

MURCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos defiende que los presupuestos regionales de 2021 no pueden ser similares a otros anteriores. En 2021 se plantea una nueva necesidad como Región, la de abordar frontalmente los problemas ocasionados por la pandemia sanitaria y la de erigirse como elemento impulsor de la reactivación económica y social.

Entre los pilares básicos sobre los que debe pivotar, a juicio de Ciudadanos, la reactivación regional en 2021, se encuentra el retorno a una educación presencial segura y de calidad, el fortalecimiento de la sanidad, la reactivación económica y social, el apoyo sin fisuras a los municipios en su lucha contra el virus y continuar la defensa y protección del Mar Menor.

Dentro del primer pilar, Cs ve "imprescindible" planificar el retorno a la presencialidad escolar, fijando ya unos criterios sanitarios y pedagógicos objetivos, máxime entendiendo esta medida en combinación con la implantación de una Enfermería Escolar efectiva, con presencia de estos profesionales sanitarios en los centros educativos.

"No entendemos que la semipresencialdad en infantil y primaria no se de en ninguna otra Comunidad Autónoma de España, una medida que puede contribuir al abandono escolar y mermar el rendimiento de nuestros estudiantes, además de los problemas que está ocasionando en las familias que no pueden conciliar. Por ello entendemos que es vital que nuestros estudiantes vuelvan a las aulas de forma rápida, segura y bajo criterios sanitarios, y para ello es necesario incorporar en los presupuestos todas las acciones encaminadas a que la presencialidad sea pronto una realidad". ha indicado Ana Martínez Vidal, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia.