Cs exige a López Miras que "no asalte" el Consejo de la Transparencia

MURCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos es firme defensor de la transparencia en las administraciones públicas, y exige al PP de Fernando López Miras que respete la independencia del Consejo de la Transparencia, garantizada además por reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

"El PP no debe tener miedo a rendir cuentas a los murcianos, es un ejercicio democrático necesario, y no podemos dar ningún paso atrás en regeneración democrática. El Consejo de la Transparencia se ha mostrado muy necesario en estos pocos meses de andadura, y no aceptaremos que López Miras lo tome al asalto", ha señalado la coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros Olivo.

"Desde Cs apoyamos la independencia del Consejo de la Transparencia para seleccionar a su personal, tener su propio registro y hacer cumplir sus estatutos, y criticamos las continuas injerencias que pretende López Miras y que ni siquiera con sentencias en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia cesan", ha afirmado la coordinadora liberal.

Ros Olivo ha destacado que, ante la falta de Cs en el Gobierno regional, "el PP vuelve a abandonar la transparencia, y demuestra que no se le puede dejar gobernar en solitario. Corrupción y transparencia son términos opuestos, y en los próximos días veremos por cuál apuesta el PP de López Miras".

En una democracia higiénica y actual del siglo XXI, continúa Ros, las administraciones "tienen que dar muestra clara de eficiencia en la gestión, de total ausencia de corrupción y de impulso de la transparencia, evitar la política de anuncios cortoplacistas como pantallas de humo para ocultar una desastrosa gestión. Lo que López Miras ha estado haciendo con el Consejo de la Transparencia nos parece falto de toda ética democrática".

Desde Ciudadanos no solamente exigen mantener el Consejo de Transparencia y que el PP "no lo tome al asalto", sino que además demandan a López Miras que trabaje "para poner en marcha la Ley de la Transparencia y Buen Gobierno y el Código Ético de Alto Cargo, algo que "es claramente necesario a la vista de los hechos", ha concluido Ros.