Cs reitera su petición de información sobre las irregularidades en el proceso de vacunación en la Consejería

La coordinadora autonómica de la formación, Ana Martínez Vidal, considera "insuficientes" las explicaciones de López Miras

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha considerado "insuficientes" las explicaciones aportadas ayer por el presidente Fernando López Miras sobre las irregularidades en el proceso de vacunación registradas en la Consejería de Salud, según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

Tras el encuentro celebrado en San Esteban, Martínez Vidal ha reiterado su petición de toda la documentación referente a las irregularidades en el proceso de vacunación, "y esperamos que nos la aporten en las próximas horas, ya que es imprescindible contar con esa 'lista VIP' y exigir a todos los que se han saltado los protocolos su dimisión o cese".

La líder de la formación naranja ha afirmado que "el debate no ha acabado, sino que acaba de empezar. Estamos antes una cuestión gravísima, hay altos cargos que han 'robado' la vacuna a ciudadanos que la necesitan de manera urgente. Es una cuestión de transparencia y de ejemplaridad, dos banderas que Ciudadanos nunca ha dejado de enarbolar".

El presidente López Miras se comprometió ayer tras el encuentro en San Esteban con la coordinadora autonómica de Ciudadanos a aportar toda la información, mientras que el grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado ya en la Asamblea Regional una comisión de investigación, "pero nos comprometemos a no ponerla en marcha, a no impulsarla, si contamos con esa información que requerimos y López Miras se comprometió ayer a hacernos llegar", ha añadido Martínez Vidal.

Sobre el caso de la alcaldesa de Molina de Segura, ha añadido que "el virus y el protocolo de vacunación no entienden de colores políticos, administraciones o cargos. Es claro, y en el caso de Esther Clavero ella misma ha reconocido que se lo ha saltado. Debe dimitir, al igual que todos los que hayan hecho algo similar".

Martínez Vidal ha tenido un recuerdo para Manuel Villegas, de quien ha dicho que "ha sido un gran consejero y es una excelente persona", pero cree que "ha cometido un grave error y debía asumirlo".

A su juicio, "a Villegas lo ha cesado su partido, que lo ha usado como un peón y una especie de dique de contención. Villegas es una víctima de un sistema, de una manera de hacer durante los últimos 20 años. Un buen hombre no puede cargar con la responsabilidad de un partido. No se ha sacrificado, de hecho declaró su intención de no hacerlo, el PP lo ha dejado caer para salvar a los que dicen quererlo y apoyarlo".