El Cuartel de Artillería acoge la I Edición del Festival ‘Trans-Formance’

MURCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia acoge el primer festival de performance del municipio denominado ‘Trans-formance’, comisariado por Pedro Alberto Cruz y Cintia G. Reyes, que se extenderá hasta el próximo 26 de junio en el Pabellón 1 y 2 del Cuartel de Artillería con artistas multidisciplinares del ámbito nacional e internacional.

Este festival arrancaba el pasado viernes con la intervención de Abel Azcona ‘La muerte de Victoria Luján Gutiérrez’ en el Pabellón 1, en un recorrido biográfico desde su infancia hasta la madurez donde descubre quién es su madre biológica, pasando por el recuerdo de padres adoptivos hasta por un reencuentro con su padre. Una obra viva que este artista internacional ha diseñado para que culmine su proceso este otoño en el Museo del Prado de Madrid con el reencuentro con su madre biológica.

Esta performance cuenta con un importante componente social, muestra de ello fue la asistencia de distintos colectivos sociales relacionados con las víctimas abusos a menores a su inauguración. Este compromiso por parte del autor, puede observarse en su obra performativa con ‘La casa (2014-2015) Objeto, fotografía, performance y dibujo. Selección de dibujos y fotografías’. Aquí, Azcona muestra la selección de dibujos realizados por niños en situación de desprotección, mediante el test psicológico de 'La Casa'.

Los resultados del test en niños en situaciones extremas de violencia o desamparo coinciden siempre en casas oscuras, sin árboles, sol o prevaleciendo un aire de casa abandonada. Posteriormente, niños voluntarios, sin ninguna problemática, participaron de forma voluntaria, acompañados de sus padres, en el proceso público mediante una performance en una galería de arte de Madrid.

Estos niños y niñas reprodujeron de nuevo estos dibujos, planteando en directo, el proceso real de creación de los mismos, culminado una pieza larga y procesual, en la que prevalece la denuncia, esta vez desde una visión resiliente.

Además, en este Pabellón 1, Azcona muestra cartas manuscritas de su hermana y de su madre, así como la exposición de trescientas fotografías guardadas hasta el año 2023 sobre su infancia.

Abel Azcona ha contado durante este proceso de su carrera con la colaboración de artistas y comisarios como Santiago Sierra, Marina Abramovic (MAI), ORLAN, Daniel G. Andujar, Rodrigo Alonso (Curador en LIV Bienal de Venecia), Antonio Arévalo (Curador en LV y LVI Bienal de Venecia), Fernando Castro Flórez (Patronato Museo Reina Sofía, Comisario en LIV Bienal de Venecia), Pedro A. Cruz, Anna Roigé (Centro de Arte La Panera), Cristina Carrasco (Museo de Arte Moderno de Cuenca, Bienal de Cuenca), o Rosa Rodrigo (Dirección Museu de L'Art Prohibit; Museo Reina Sofía), entre otros, para la activación en el vigésimo aniversario de la primera performance intencional de Azcona.

PROGRAMACIÓN PARA ESTA SEMANA

Este lunes, 24 de junio, en el Pabellón 2 en la planta 2ª, a las 20.00 horas, será el turno de María Gimeno y su obra ‘Bingo o el arte de la revelación’, el martes en este mismo espacio, a las 18.00 horas, Fernando Castro Flórez ofrecerá la conferencia ‘Presencias tóxicas. (Retroperformidad y sus derivados)’; y ese mismo día, en el Pabellón 1 en la planta baja, a las 20.00 horas, Verónica Ruth Frías organizará su performance ‘Supercopa’.

Para finalizar estos encuentros, el miércoles, 26 de junio en el Pabellón 2, en la segunda planta, a las 18.00 horas, Fernando Baena mostrará ‘Artista sobre cartón’, y a las 20.00 horas Isidro López-Aparicio realizará la performance ‘Por mi culpa’.

PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, COMISARIO DEL FESTIVAL

Pedro Alberto Cruz es profesor universitario, ensayista, crítico de arte y poeta. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia donde obtuvo el Premio Nacional de Licenciatura en los estudios de Historia del Arte, disciplina en la que se doctoró con una tesis titulada Realismo en tiempos de irrealidad. Desde ese mismo año es profesor de dicha materia en dicha universidad.

Crítico, teórico del arte, es autor y coautor de 30 libros. Entre sus ensayos sobre arte y cultura visual destacan Ramón Gaya y el sentimiento de la pintura (Museo Ramón Gaya, 2000); La vigilia del cuerpo. Arte y experiencia corporal en la contemporaneidad (Ligia Comunicación, 2004); La muerte (in)visible. Verdad, ficción y posficción en la imagen contemporánea (Ligia Comunicación, 2005); Daniel Buren (Nerea, 2006); Ob-scenas. La redefinición política de la imagen (Nausicaa, 2008); Diario de la decepción (Biblioteca Nueva, 2010); Momentos de lo político: arte, arquitectura y gestión cultural (Dardo, 2010); Pasión y objeto político. Una teoría de la pasividad (Bellaterra, 2013) y Cuerpo, ingravidez y enfermedad (Bellaterra, 2014).

Cruz ha sido considerado como uno de los principales especialistas españoles en la obra del artista francés Marcel Duchamp. En 2021 publicó ‘Arte y performance’. Una historia desde las vanguardias hasta la actualidad que constituye una de sus aportaciones teóricas más relevantes, al tratarse de la primera historia de la performance escrita en castellano y el panorama más actualizado sobre este lenguaje artístico desde el libro de Rosel Lee Goldberg Performance Art. From Futurism to the Present, de 1979.