Delegado de Gobierno avanza que "como muy tarde el jueves" el agua será apta para consumo humano en municipios afectados

Operarios trabajando en el canal de abastecimiento afectado por la dana 'Alice' en una foto de archivo - CUENTA DE X DEL DELEGADO DE GOBIERNO FRANCISCO LUC

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha avanzado que "posiblemente este miércoles durante el día o el jueves, como muy tarde, el agua ya será apta para el consumo humano" en aquellos municipios afectados por el corte de suministro como consecuencia de la dana 'Alice'.

Lucas, que ha hecho estas declaraciones momentos después de la reunión de la Comisión de Asistencia, ha afirmado que el canal "está limpio", pero ha recordado que se está ante una "catástrofe de una enorme magnitud, para lo que se destinaron todos los esfuerzos y recursos y en apenas siete días se ha terminado con la limpieza de todo el barro y la maleza". Se está a la espera, ha comentado, de los últimos análisis para que el agua ya sea apta para el consumo humano.

También se ha referido a la solicitud que los alcaldes de los municipios afectados han realizado al presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla a fin de que se les haga un reembolso por los daños sufridos.

Sobre esta cuestión, ha defendido que ahora mismo está centrado en "resolver esta crisis y cuando se supere destinaré todo mi esfuerzo a paliar con diferentes ayudas a todos los municipios".

Al hilo, ha comentado que lo que se puso en marcha de forma inmediata por parte de la Delegación fueron "las ayuden que conceden el decreto de emergencias" y los diferentes ayuntamientos tienen 30 días para solicitarlas".

Lucas se ha puesto a disposición de los alcaldes y ha señalado que los técnicos de la Delegación colaboran, de forma permanente, con los de los diferentes municipios.

No obstante, ha apelado al Gobierno regional para que "ejerza su competencia. No todo debe ser siempre o tiene que ser siempre, como pretende, la culpa del Gobierno de España" y ha demandado al presidente López Miras que "destine ayudas a los vecinos de los municipios afectados".