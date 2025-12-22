Desciende el número de expedientes con evidencias de acoso escolar en la Región de Murcia

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, preside el Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia - CARM

MURCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia ha detectado, a partir de los datos transmitidos por los centros educativos, un nuevo descenso en el número de expedientes abiertos por acoso escolar y en los que finalizan con evidencias de acosos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Según los datos expuestos este lunes en el Pleno del Observatorio, en el curso 2023-2024 se abrieron 640 protocolos por posible acoso, de los que 54 concluyeron con evidencias de acoso, lo que supone un 8,43 por ciento, cifra que desciende más de un punto en relación con el curso anterior, que se abrieron 645 protocolos de acoso, de los que 64 (9,9 por ciento) finalizaron con evidencias de acoso.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que ha presidido el Pleno, ha explicado que "estos datos evidencian que muchas situaciones se resuelven sin evidencias de acoso gracias a la detección temprana, a la proactividad de los centros educativos a la hora de detectar posibles situaciones que afecten al clima de convivencia y a la respuesta inmediata que ofrecen".

Por etapa educativa, el mayor número de protocolos por acoso se abrió en Educación Secundaria Obligatoria (369 protocolos abiertos, de los que 34 concluyeron con evidencias de acoso); seguido de Educación Primaria (225 protocolos abiertos, de los que 17 concluyeron con evidencias de acoso), Bachillerato (22 protocolos abiertos, de los que 2 concluyeron con evidencias de acoso), Formación Profesional (14 protocolos abiertos, de los que uno concluyó con evidencias de acoso) y Educación Infantil (10 protocolos abiertos, ninguno con evidencias de acoso).

Unicef define acoso escolar o 'bullying' como la conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua e intencionada. Hay diferentes tipos de acoso como agresiones físicas o verbales, exclusión social, acoso sexual y derivaciones de ellas, como extorsión, robos, difamación, creación de rumores, así como ciberacoso.

Según el informe del Observatorio, el tipo de acoso detectado es principalmente verbal y físico, y en menor medida acoso a través de redes sociales.

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Según los datos que maneja el Observatorio, en el curso 2023-2024 la valoración que realizaron los centros educativos sobre el clima de convivencia escolar fue "muy positiva", con una puntuación media de 4,10 sobre 5, un dato que se mantiene estable respecto a cursos anteriores.

El Gobierno regional ha reforzado en los últimos cursos las medidas para detectar, prevenir y actuar ante cualquier indicio de acoso y cuenta con programas como ConviveTEAM, SupéraTE, el Plan de Transición entre Etapas, el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia, el Plan de Bienestar Emocional, planes de convivencia en centros educativos, Referen-T, Inclu-Yo, Educando en Justicia, El Fiscal Contigo, el programa ICUE en centros del entorno de Cartagena, el concurso Frases Mayúsculas, que fomentan valores de respeto, cooperación y empatía entre iguales, programa de educación responsable y programa de salud emocional y éxito académico; junto a los equipos de Orientación y Atención a la Diversidad, las unidades de acompañamiento personal y familiar, los coordinadores de bienestar de los centros, inspectores educativos y Observatorio para la Convivencia Escolar, entre otros muchos recursos.

Respecto a los planes de convivencia de los centros, la valoración es "positiva" sobre la consecución de los objetivos propuestos, relativos a la integración del alumnado y prevención de casos de acoso y de conductas sobre delitos de odio.

FORMACIÓN PARA DOCENTES

El informe del Observatorio para la Convivencia Escolar también recoge que el curso 2023-2024 el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) ofertó 81 actividades de formación para docentes relacionadas con la convivencia escolar, 19 actividades más que el curso anterior, con 1.474 horas formativas --31 por ciento más de horas de formación que el curso anterior-- y la participación de 2.760 docentes, 24,66 por ciento más que en el curso anterior.

El Observatorio para la Convivencia Escolar es un órgano colegiado que sirve de instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y evaluar la convivencia en los centros.

Su finalidad es contribuir a mejorar el desarrollo de la actividad escolar en los centros mediante la evaluación y el diagnóstico de la convivencia, análisis de conflictos y propuesta de medidas de prevención de violencia.

El clima de convivencia en los centros educativos de la Región durante el curso 2023-2024 se ha diagnosticado a partir de los datos obtenidos del Servicio de Ordenación Académica, Observatorio para la Convivencia Escolar, Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, Servicio de Atención a la Diversidad, Servicio de Programas Educativos, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, aplicación Plumier XXI y datos de la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género.