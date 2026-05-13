Desmantelado un grupo que enviaba droga oculta en electrodomésticos desde Murcia y Valencia a países europeos

1086629.1.260.149.20260513111454 Operación Iris - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado en Murcia y Valencia la operación 'Iris 24', una investigación dirigida a perseguir el tráfico de drogas, que, hasta el momento, se ha saldado con la detención de dos personas que integraban la cúpula de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas.

Durante la operación, los guardias civiles se han incautado de más de 20 kilogramos de cogollos de marihuana, un kilogramo de cocaína y 80 gramos de heroína, así como todos los objetos que se empleaban, según han informado desde la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron en 2024, cuando guardias civiles especializados en Policía Judicial y en Fiscal y Fronteras, de Murcia y Valencia respectivamente, se coordinaron para abrir la operación, tras detectar una serie de indicios relacionados con el tráfico internacional de distintos tipos de drogas, a través de paquetería.

Durante los primeros pasos de la operación los investigadores comprobaron que se encontraban tras un entramado de alcance internacional con una elevada actividad delictiva relacionada con la adquisición y el posterior envío de distintos tipos de drogas desde España hasta otros países de Europa.

El 'modus operandi' iniciaba con la adquisición a otras redes de narcotráfico de cocaína, heroína y marihuana. Una vez en su poder, dividían la droga en paquetes que contenían desde alrededor de 100 gramos hasta los dos kilogramos de peso, que se envasaba al vacío para evitar su detección y se ocultaba en dobles fondos de electrodomésticos -como exprimidores, infladores, vinotecas, etc.- y otros objetos. Una vez oculta la droga estos objetos se empaquetaban a conciencia y se enviaban a otros países europeos mediante paquetería.

La Guardia Civil ha destacado que el grupo delictivo destacaba por su sofisticación en la ocultación de su identidad a la hora de efectuar los envíos. Uno de los detenidos usurpaba diversas identidades para alquilar vehículos de transporte, mientras que ambos utilizaban documentación irlandesa falsa para identificarse, como pasaportes y permisos de conducir.

Ademas, utilizaban documentación e identidades falsas, cambio continuo de residencia entre Murcia, Alicante, Valencia y Tarragona, y utilización de medios de envío con menos exigencia de datos de registro, entre otras.

UNA INVESTIGACIÓN DE ALCANCE INTERNACIONAL

Durante el desarrollo de la operación, en la que se ha contado con la colaboración de las autoridades de Reino Unido, Irlanda y República Checa, la Guardia Civil ha detectado una veintena de envíos de cocaína, heroína y marihuana, que se entregaban en distintos puntos de envíos de paquetería y eran detectados por los guardias civiles en el Aeropuerto de Valencia antes de abandonar el país.

En distintas fases de la operación, en la que se han efectuado registros domiciliarios y actuaciones en Murcia, Alicante, Valencia y Tarragona, la Guardia Civil se ha incautado de un kilogramo de cocaína, 80 gramos de heroína y más de 23 kilogramos de marihuana, así como otros objetos relacionados con el tráfico de drogas, como envasadoras al vacío, básculas de precisión y útiles para el embalaje de los paquetes de droga.

COLABORACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL DE LOS ALCÁZARES

La caída de la cúpula de este grupo se precipitó en un punto de verificación de personas y vehículos en Los Alcázares, cuando policías locales del municipio costero detectaron indicios de que la documentación mostrada por los dos ocupantes de un vehículo aparentaba ser falsa. Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil identificaron plenamente a ambos ocupantes y constataron que eran los componentes clave del grupo criminal que llevaban investigando desde hacía más de dos años.

Los guardias civiles detuvieron a ambos como presuntos autores de delito de pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y falsificación de documento público. Además, al conductor se le imputó un delito contra la seguridad vial, por conducir sin permiso de conducción.

Entre los arrestados se encuentra el principal cabecilla de la organización, que, a su vez, fue identificado como el autor de numerosos envíos de paquetería tras un minucioso análisis de los indicios obtenidos durante la investigación, comprobando, además, que cuenta con un amplio historial delictivo en su país de origen, Irlanda, por hechos delictivos similares.

La Guardia Civil continúa con la operación abierta y no descarta nuevas actuaciones y la detención de más integrantes del grupo delictivo ahora descabezado.

La operación, que aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ha sido dirigida por guardias civiles del Equipo de Policía Judicial de San Javier y de la Sección de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto de Valencia.