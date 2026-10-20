Detenidas siete personas por 13 robos violentos de joyas a mujeres mayores en Murcia y Alicante - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, seis hombres y una mujer de entre 16 y 50 años, como presuntas autoras de 13 robos con violencia de cadenas de oro a mujeres mayores en distintos municipios de la Región de Murcia y la provincia de Alicante. La operación, denominada 'Porcheta', ha permitido desarticular un grupo criminal asentado en la capital murciana y recuperar cinco cadenas de oro.

Los robos se habrían cometido en San Javier, Los Alcázares, Fortuna, Las Torres de Cotillas, Murcia, Cartagena y Orihuela (Alicante), según ha informado la Benemérita.

La investigación comenzó en febrero, tras conocerse dos asaltos a mujeres en San Javier y en la pedanía murciana de Sucina. Las víctimas fueron abordadas por individuos que viajaban en un turismo de alta gama, de cuyo interior salieron varios sospechosos para arrancarles las cadenas de oro que llevaban al cuello.

Durante las pesquisas, los agentes relacionaron los hechos con otros robos de características similares y determinaron que el grupo estaba asentado en Murcia. Según la Guardia Civil, sus integrantes buscaban a mujeres mayores que llevaran joyas a la vista y utilizaban documentación falsa para alquilar vehículos en Alicante con los que se desplazaban por distintas localidades.

La investigación apunta a que el grupo tenía las funciones repartidas: mientras algunos de sus miembros asaltaban a las víctimas, otros se encargaban de vender las joyas en establecimientos de compraventa de oro. La Guardia Civil señala que algunas de las víctimas, entre ellas mujeres octogenarias, sufrieron lesiones graves al ser arrastradas durante los asaltos.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de robo con violencia, estafa continuada, contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta.