Detenidos dos individuos por asaltar y pegar a dos ancianos para robarles en bullas (murcia)

Abordaron y golpearon fuertemente a las víctimas, que tuvieron que ser atendidas en el Centro de Salud de Bullas



BULLAS (MURCIA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan Mayor Seguridad', ha detenido a dos individuos por asaltar y pegar a dos personas de avanzada edad para robarles en Bullas (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación para identificar, localizar y detener a los autores de estos dos violentos robos cometidos contra dos personas de avanzada edad en Bullas ha culminado con la detención de estos dos jóvenes como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación y de lesiones.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando la Guardia Civil supo de dos robos cometidos a plena luz del día, en los que dos personas de avanzada edad resultaron heridas después de haber sido agredidas por dos asaltantes.

Una de las víctimas fue abordada a la entrada de una conocida pensión del municipio en la que se alojaba. Los dos agresores lo tiraron al suelo, lo golpearon con violencia y le arrebataron un teléfono móvil y su cartera.

Dos días después, otro vecino fue asaltado a la puerta de su domicilio, no llegando a consumarse el robo al huir los delincuentes cuando éste pidió ayuda.

Ambas personas, de avanzada edad, tuvieron que ser atendidas en el Centro de Salud de Bullas por heridas de diversa consideración, lo que había generado cierta alarma social.

La Guardia Civil recabó testimonios que permitieron centrar la investigación en dos jóvenes, vecinos del municipio, y con un abultado historial delictivo.

Se da la circunstancia que uno de los sospechosos sufrió una herida durante uno de los robos, lo que resultó crucial para su identificación y para poder relacionarlo de forma inequívoca con los ilícitos investigados.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, la investigación ha culminado con la detención de dos jóvenes, de 18 y 23 años; y vecinos de Bullas, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación y de lesiones.

Los detenidos y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Mula (Murcia).

PLAN MAYOR SEGURIDAD

En el marco del Plan Mayor Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, la Guardia Civil recomienda, en la calle, caminar por la parte interior de la acera y colocar el bolso del lado de la pared.

"No haga ostentación de joyas u objetos de valor; mantenga el control de sus pertenencias y protéjalas en las aglomeraciones; no acepte propuestas que le hagan en la calle, pueden ser una estafa; mantenga la distancia con desconocidos; y revise sus pertenencias valiosas si se abrazan con usted", ha señalado.

En cuanto a las medidas de prevención que se deben adoptar en el domicilio, la Guardia Civil aconseja no abrir la puerta o el portero automático a desconocidos si no espera su presencia. "Infórmese sobre cuándo y quién realizará las revisiones técnicas en su hogar para evitar la entrada del 'falso técnico'; y cierre la puerta con llave".

"Cuando reciba llamadas telefónicas, nunca facilite datos personales o bancarios; no llame a números de teléfono de tarificación especial (normalmente comienzan por 905, 803, 806): tienen un coste muy elevado; y no llame a números de teléfono desconocidos, de los que reciba mensajes o llamadas perdidas porque podrían darle de alta en servicios que no desea", ha advertido.

En el banco, aconseja memorizar las claves de las tarjetas bancarias, evitar llevarlas anotadas y tapar el teclado del cajero al introducir la contraseña. "Vaya acompañado de personas de su confianza para las gestiones bancarias importantes; evite sacar grandes cantidades de dinero de una sola vez y procure domiciliar los pagos".

Además, "revise sus pertenencias si sufre alguna distracción por parte de desconocidos en comercios o bancos", ha aconsejado la Guardia Civil.

Finalmente, si se cree que va a ser víctima de un delito, aconsja mantener la calma y fijarse en detalles que ayuden a identificar al delincuente. "Llame al 062, teléfono de emergencias de la Guardia Civil lo antes posible e informe de los datos que recuerde; y si es víctima de un tirón, no oponga resistencia para evitar lesiones".

"Si pierde las llaves o se las quitan, cambie la cerradura de su vivienda; y si le roban sus tarjetas o cheques, comuníquelo a las entidades emisoras", concluye.