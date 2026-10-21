Archivo - Diego Avilés, número dos en la lista del PP al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia- JUANCHI LOPEZ - Archivo

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia y portavoz del Grupo Municipal Popular, Diego Avilés, concurrirá como número dos en la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia en las elecciones del próximo 29 de noviembre, según ha confirmado Europa Press.

Avilés ocupará el segundo puesto de una lista en la que Miriam Guardiola encabezará la candidatura y Carmen Conesa irá en tercera posición.

La candidatura incorpora así a Avilés, graduado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU), que ha formado parte del Comité Ejecutivo Nacional de Nuevas Generaciones y ha sido vocal de la Junta Municipal Centro-Oeste durante ocho años. En las elecciones municipales de 2023 ocupó el puesto número 13 en la lista del PP al Ayuntamiento de Murcia.

De este modo, ya se conocen los tres primeros candidatos de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia.

En las elecciones del próximo 29 de noviembre, los ciudadanos de la Región de Murcia elegirán a diez diputados al Congreso, el mismo número de representantes que en los anteriores comicios generales, según la distribución de escaños publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).