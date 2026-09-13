Díez de Revenga: "Desde que nos malgobierna Sánchez, los servicios ferroviarios no han hecho más que empeorar"

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha exigido hoy al Gobierno de España "recuperar los cercanías con Lorca y Águilas, reabrir la línea ferroviaria Cartagena-Madrid y un AVE digno para la Región de Murcia".

"Desde que nos malgobierna Pedro Sánchez, los servicios ferroviarios en la Región no han hecho más que empeorar, y el delegado del Gobierno Francisco Lucas solo se ha dedicado a distraernos con mentiras y anuncios falsos", ha señalado Díez de Revenga.

"Cerraron la conexión ferroviaria de Cartagena con Madrid por Cieza y Hellín, también los cercanías de Lorca y Águilas, y todo ello con grandes engaños, ya que nos aseguraron que solo era para dos años, y sin embargo ya han pasado más de cuatro", ha recordado el senador. "Además, no tenemos fecha de apertura porque, aunque el delegado de Sánchez se comprometió a reabrir esas conexiones este mismo año, en 2026, la realidad es que la línea de Cartagena con Madrid por Cieza y Hellín no ha tenido ni una sola mejora", ha advertido.

Díez de Revenga ha apuntado asimismo que "tenemos un compromiso con Europa de tener operativa antes de 2040 esa línea de Cartagena con Madrid por Cieza y Hellín en ancho internacional electrificado, pero no han hecho absolutamente nada". "Así que no nos podemos creer las mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

"Desde el Partido Popular le exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez y a su delegado en la Región que recuperen unos servicios ferroviarios de calidad en la Región de Murcia", ha incidido el senador. En concreto, "les urgimos a que reabran cuanto antes tanto las cercanías con Lorca y con Águilas como el tráfico ferroviario entre Cartagena y Madrid en ancho internacional electrificado".

También ha reivindicado Díez de Revenga "un AVE que esté a la altura que merece la Región de Murcia", para lo que ha demandado al Ejecutivo central "que mejore los servicios de la conexión de la Alta Velocidad con Madrid para que no tenga que pasar por la ciudad de Alicante y que el tiempo de viaje sea de dos horas y media, que es lo que nos corresponde".