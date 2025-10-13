Díez de Revenga (PP): "Sánchez sabe desde hace años cómo parar las inundaciones, pero no le da la gana de hacerlo"

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga junto a las diputadas nacionales Isabel Borrego y Miriam Guardiola - PPRM

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP José Ramón Díez de Revenga ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "sabe desde hace años cómo parar las inundaciones en la Región de Murcia pero no le da la gana de hacerlo", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Díez de Revenga ha preguntado, junto a las diputadas nacionales Isabel Borrego y Miriam Guardiola, "qué más tiene que pasar para que el Gobierno de Sánchez haga unas obras de defensa que están recogidas en los planes de riesgo aprobados" y si los ciudadanos de la Región "vamos a tener que seguir siempre así, a merced de que lleguen las alertas, y luego a reparar los destrozos".

"Una y otra vez se repite el mismo patrón: aviso de lluvia, la gente se defiende como puede, llega la riada y empiezan los rescates, llamadas a la Unidad Militar de Emergencias (UME), el miedo, el sufrimiento y luego a limpiar, a reconstruir, varios días sin agua, a valorar daños y a pedir ayudas", ha lamentado.

Según ha precisado el senador 'popular', "hace años que se sabe cómo parar esto, por medio de obras que están recogidas en planes aprobados y de obligado cumplimiento".

"Esto va a seguir pasando", ha advertido Díez de Revenga, que ha insistido en que "sabemos que va a haber más episodios de lluvia torrencial, y que van a ser más intensos y frecuentes debido al cambio climático, pero el Gobierno de Sánchez, que es el competente, no hace nada de lo que tiene que hacer".

Asimismo, se ha dirigido al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, para exigirle que "si de verdad quiere proteger la vida de los ciudadanos, que abandone el postureo verde de su jefe Pedro Sánchez y ejecute las obras que están bajo su competencia".

"Que se dejen de buenismos verdes, de pancartas ideológicas y de papeleos que no llegan a ninguna parte, y hagan las obras que hay que hacer", ha subrayado Díez de Revenga, tras lo que ha aseverado que "hace ya 13 años de la Riada de San Wenceslao en Lorca, hace ya seis años de la dana de septiembre de 2019 en la Región, tras la que hubo un panel de Expertos que ya dijo lo que había que hacer, y hace un año de la dana de Valencia".

"Pero no han puesto ni una piedra, ni un metro cúbico de hormigón: solo papeles. Lo único que protege frente a inundaciones son las obras construidas de protección y defensa: todo lo demás es maquillaje, postureo y propaganda", ha concluido.