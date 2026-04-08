El dispositivo de limpieza del Bando de la Huerta recoge casi 66 toneladas de residuos

Trabajadores de la limpieza del Ayuntamiento de Murcia trabajando el día del Bando de la Huerta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Limpieza y Gestión de Residuos desplegado tras la celebración del Bando de la Huerta ha devuelto a la ciudad a la normalidad "en un tiempo récord", según han indicado desde el Ayuntamiento de Murcia.

El dispositivo se activó de forma tras el paso de la última carroza y ha trabajado de manera ininterrumpida durante toda la noche y la madrugada, mediante turnos rotativos, garantizando una actuación eficaz y coordinada en los puntos más concurridos del municipio.

El volumen de residuos recogidos se sitúa en cifras similares al año anterior, con cerca de 66 toneladas. Se ha registrado un mayor uso de los contenedores de recogida selectiva, especialmente en zonas verdes, donde los asistentes han facilitado las tareas de limpieza agrupando los residuos de forma ordenada.

Desde primeras horas de la mañana, la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha supervisado sobre el terreno el operativo, recorriendo enclaves clave como el Jardín de la Constitución y las principales plazas del centro. Durante su visita, ha agradecido personalmente el esfuerzo de los trabajadores, subrayando que "su labor es esencial para devolver a Murcia su pulso tras una jornada multitudinaria".

Durante la jornada el consistorio instaló más de 500 aseos públicos, mantenidas de forma continua durante todo el día. "Su uso masivo por parte de la ciudadanía ha contribuido decisivamente a mantener la limpieza y evitar malos olores, evidenciando un comportamiento ejemplar", han asegurado.

UN DESPLIEGUE SIN PRECEDENTES

En total, 680 operarios forman parte del plan previsto para las Fiestas de Primavera, de los cuales 250 continúan trabajando activamente en turnos rotativos en las zonas más afectadas.

Este despliegue se refuerza con 104 vehículos especializados, incluyendo barredoras de gran capacidad e hidrolimpiadoras para tratamientos intensivos, así como con una infraestructura ampliada mediante la instalación de más de 400 contenedores adicionales y 350 papeleras de recogida selectiva.

"Queremos agradecer a los murcianos su compromiso. El uso masivo de los aseos y contenedores demuestra que, cuando facilitamos los medios, la respuesta es ejemplar", ha señalado Rebeca Pérez, quien ha confirmado que los equipos continuarán trabajando hasta lograr la completa normalidad.

El Consistorio mantendrá durante los próximos días un servicio extraordinario de baldeo mixto, centrado en eliminar manchas persistentes.