El dispositivo sanitario desplegado para el Entierro de la Sardina 2026 realizada 157 asistencias sanitarias

Balance del dispositivo sanitario desplegado para el Entierro de la Sardina 2026 - 112

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Según ha informado la Gerencia de Emergencias y Urgencias Sanitarias del 061, el dispositivo sanitario desplegado en la ciudad de Murcia, con motivo del Entierro de la Sardina 2026, ha realizado 157 asistencias sanitarias desde las 8.00 horas de ayer sábado a las 3.30 horas de este domingo.

El rango de edad que más atenciones ha recibido se ha situado entre lo 18 y 35 años, y el rango horario con mayor número de atenciones fue entre 22.00 a las 23.59 horas.

Los motivos de asistencia más frecuentes han sido la intoxicaciones etílicas, heridas y trauma simple, por ese orden. Ha sido necesarios 34 traslados a hospitales públicos, de los cuales siete fueron a causa de intoxicaciones etílicas.

Por otra parte, el Servicio de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido un total de 127 llamadas relacionadas con el Entierro de la Sardina y ha gestionado 135 asunto relacionados con este festejo, de ellos 34 sobre inseguridad ciudadana.