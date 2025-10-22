Donte Group incorpora una nueva clínica MAEX en Murcia, liderada por el doctor García Vélez, referente en Cirugía

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

MAEX, el sello líder en excelencia dental de Donte Group, ha anunciado la incorporación de un nuevo centro en Murcia, la clínica Vélez y Lozano, dirigida por el doctor Fernando García Vélez, referente en Cirugía e Implantología, con más de 20 años de experiencia y más de 5.000 implantes realizados.

Desde su fundación en 2008, esta clínica se ha convertido en un referente en la Región, por su capacidad de ofrecer tratamientos altamente especializados, apoyados en tecnología avanzada y un equipo multidisciplinar, formado por más de 30 profesionales.

Con esta clínica, MAEX suma un total de 13 centros en el país, lo que destaca su rápido crecimiento y evolución. Al igual que las ya operativas en Málaga, Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, San Sebastián, Bilbao, Ibiza, Alicante, Vigo, Pontevedra, Sevilla y Madrid.

"Para Donte Group, cada incorporación supone una oportunidad de seguir acercando una odontología de excelencia a nuestros pacientes. Vélez y Lozano es una clínica con una trayectoria impecable y un compromiso claro con la innovación y el trato cercano", según explica Javier Martín, CEO de Donte Group.

A su juicio, "esta integración reafirma nuestro objetivo de contar con, al menos, 50 centros distribuidos por toda España. Sumando la mejor tecnología y el conocimiento de nuestros profesionales", explica.

Por su parte, el doctor Fernando García Vélez destaca que "esta unión es un paso natural en la evolución de la clínica, ya que permite contar con más recursos para seguir ofreciendo tratamientos de alta complejidad, pudiendo ofrecer cuidados personalizados y resultados excelentes".

MATERIAL PUNTERO EN LA CLÍNICA DE MURCIA

La clínica Vélez y Lozano, ubicada en la calle Salvador de Madariaga, número 5 y con un horario ininterrumpido de 8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, ofrece un servicio odontológico excelente a todas las personas de la Región, gracias a la eficiencia de un material puntero y un trato cercano por parte de un equipo multidisciplinar y especializado.

Situada en el centro de la ciudad, las instalaciones han sido pensadas para proporcionar un entorno de máxima comodidad. Cuentan con un área de odontopediatría y ortodoncia, con una sala de espera específica para los más pequeños y tratamientos diferenciales dirigidos a ellos.

Además, se encuentra próxima a varias líneas de autobuses (6, R20) y ofrecen a sus pacientes servicio de parking bonificado. Tras su ampliación en 2024, la clínica dispone de 11 gabinetes operativos equipados con tecnología de última generación como, por ejemplo, escáneres 3D CBCT para diagnósticos precisos, sistemas de impresión digital y programas de planificación, permitiendo planificar y simular las intervenciones complejas previamente y reducir los posibles imprevistos el día de la propia intervención.

MAEX Vélez y Lozano cubre todas las especialidades de la odontología, pero destaca por su dominio de técnicas avanzadas que la convierten en un referente en la región.

La implantología avanzada es uno de sus tratamientos diferenciadores. Gracias a la planificación digital, los escáneres 3D (CBCT) y las férulas quirúrgicas impresas, cada intervención se ejecuta con una precisión milimétrica, garantizando un proceso mínimamente invasivo y una recuperación más rápida.

Otra de las áreas en las que sobresale la clínica es el trasplante dental, un procedimiento altamente innovador que permite reponer piezas con dientes propios (generalmente una de las muelas del juicio), alcanzando una tasa de éxito superior al 96%.

También cuenta con un servicio especializado de endodoncia microscópica que, apoyada en microscopios Carl Zeiss, radiografías 3D (CBCT) y scanner intraoral, permitiendo tratar casos complejos con tasas de éxito superiores al 90%.

Por último, en el campo de la estética dental, la clínica combina tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad en tratamientos como carillas cerámicas, blanqueamiento avanzado y ortodoncia invisible, ofreciendo soluciones totalmente personalizadas.