Dos policías nacionales fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia en Abarán (Murcia)

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ABARÁN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio, que participaban en los actos de la Semana Santa de Abarán (Murcia) como integrantes de la Hermandad de San Juan Evangelista, detuvieron el pasado domingo a un fugitivo sobre el que constaban dos reclamaciones judiciales de ámbito nacional, según ha informado el Cuerpo.

Los agentes, que se encontraban ataviados con sus túnicas características, reconocieron en las proximidades al sospechoso, un varón implicado en un delito de violencia de género ocurrido el pasado mes de marzo en Molina de Segura y que permanecía en paradero desconocido desde entonces.

Tras identificar y detener al sospechoso, los agentes solicitaron el apoyo de la Policía Local de Abarán, que se hizo cargo del arrestado tras personarse en el lugar.

El arrestado era buscado por dos juzgados de Irún y San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, por su presunta implicación en otros hechos delictivos desde 2024 y, además, le constan antecedentes policiales previos por delitos relacionados con la violencia de género.

El fugitivo, que ha permanecido prófugo durante los dos últimos años, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.