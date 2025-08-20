Dos técnicos de la Comunidad se incorporan a la misión FAST en apoyo a la extinción del incendio en cáceres

La coordinadora de Medios Aéreos de la Región de Murcia, en la base aérea de Matacán, con el quipo de los helicópteros Black Hawk de Eslovaquia - CARM

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia se incorporan a la misión FAST (Forest Assessment Support Team) en apoyo a la extinción del incendio registrado en Jarilla (Cáceres).

Estos profesionales asumirán funciones de enlace y coordinación en el marco de un operativo multinacional de alta complejidad, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa

La Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) está integrada en el mecanismo de la coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que reclamó apoyo el pasado lunes.

Uno de los técnicos se ha incorporado ya como oficial de enlace con el equipo alemán desplazado a la zona. Su cometido consiste en actuar como punto de conexión entre los especialistas llegados de Alemania y la dirección de extinción del incendio, facilitando la comunicación fluida y eficaz en todas las fases de la operación.

Desde primera hora de la mañana ha tomado contacto con el contingente extranjero en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla, ubicado en La Granja, donde ha participado en el briefing de planificación junto a la dirección de extinción.

La otra integrante de la UDIF se ha desplazado hasta la base aérea de Matacán (Salamanca), una instalación militar de referencia que acoge parte del operativo internacional.

Allí se ha incorporado este miércoles al briefing con los equipos de helicópteros Black Hawk procedentes de Eslovaquia para comenzar su labor como coordinadora de medios aéreos. Su tarea es integrar la operatividad de estos recursos en la estrategia global de extinción, en contacto directo con los responsables de operaciones aéreas y la dirección técnica.

Desde la Comunidad han explicado que la figura del oficial de enlace desempeña un "papel determinante" en dispositivos internacionales como el de Jarilla.

Entre sus funciones se incluyen trasladar al equipo extranjero las instrucciones de operaciones emitidas por la dirección técnica de extinción, facilitar la comprensión de las técnicas de trabajo, orientar sobre la interpretación de las condiciones del incendio, ayudar a posicionar a las brigadas en el terreno e intermediar con los mandos de sector.

De igual forma, ha señalado que la coordinación de medios aéreos en un operativo donde intervienen recursos de distintos países es "fundamental" para optimizar la eficacia y la seguridad. El trabajo de la técnica murciana contribuirá a sincronizar la actividad de las aeronaves internacionales con la del resto de medios desplegados.

UNA VEINTENA DE EFECTIVOS FORESTALES

A estos dos refuerzos se suman los 20 efectivos de las Brigadas Forestales de la Región de Murcia que se encuentran en tierras extremeñas colaborando en las tareas de extinción, este jueves en el municipio de Jerte. Se trata de personal cualificado en intervenciones de gran magnitud que ha sido movilizado como parte de los mecanismos de cooperación interterritorial.

La misión FAST continuará desplegada mientras se mantengan las necesidades operativas del incendio, con la participación activa de la Región de Murcia tanto en tareas de extinción, como en la asistencia técnica especializada.