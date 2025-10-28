Un dron de última generación apoyará la restauración de la urna de Alfonso X el Sabio en la Catedral de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a la urna que guarda el corazón de Alfonso X El Sabio, situada en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dron fotogramétrico de alta resolución dotadO con sensores de precisión y cámara de última generación apoyará la restauración de la urna que guarda el corazón de Alfonso X el Sabio en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta herramienta permitirá captar centenares de imágenes desde distintos ángulos y alturas, generando una recreación tridimensional exacta y con medidas reales de la urna y su entorno, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, junto a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y la restauradora Josefa Monteagudo, ha presentado este martes la innovadora intervención de conservación que se pondrá próximamente en marcha en la urna.

El modelo digital resultante servirá como registro documental de alta fidelidad, permitiendo detectar fisuras, deformaciones o pérdidas invisibles al ojo humano, además de facilitar la comparación del estado del bien antes, durante y después de la restauración.

El dron se complementará con otras herramientas avanzadas de diagnóstico como son georradar vertical para detectar posibles fisuras internas o cavidades ocultas en la piedra; cámaras termográficas que identificarán zonas afectadas por humedad y micropapeles de celulosa que medirán la concentración de sales disueltas en la superficie.

Gracias a estas técnicas no invasivas, el equipo elaborará mapas de anomalías, humedades y sales, lo que servirá para planificar con precisión quirúrgica la restauración y garantizar la durabilidad de los tratamientos aplicados.

Ballesta ha destacado que "ya que han sido testigos de excepción de cómo el dron fotogramétrico está recorriendo todos los pequeños detalles de este sepulcro, como las cámaras termográficas están en este momento tomando los datos infrarrojos para hacer un mapa completo de humedades y cómo se va a realizar todo este proyecto, también con la máxima información histórica que existe en todos los archivos en relación con las actuaciones previas que se han realizado. De tal manera que vamos a procurar hacer un proyecto y ejecutarlo para que dure muchos siglos y que sigamos disfrutando de este monumento único".

UNA FASE CLAVE ANTES DE LA INTERVENCIÓN FÍSICA

El equipo técnico dirigido por Monteagudo está finalizando la fase de documentación previa, que incluye la toma de imágenes con el dron y la recopilación de todos los datos necesarios para la redacción final del proyecto. Esta memoria técnica se remitirá a la Dirección General de Patrimonio Cultural para su revisión y autorización antes de iniciar los trabajos directos sobre la urna.

Una vez obtenida la autorización, se instalará un andamio en el Altar Mayor, que permitirá a los visitantes observar el proceso de restauración en directo, siempre fuera del horario de culto.

Además del tratamiento directo sobre la urna, se intervendrá también en los elementos escultóricos que la componen: el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas, aplicando técnicas de limpieza, consolidación, reintegración y tratamiento de sales, con el mínimo impacto posible y la máxima fidelidad al original.

Todo el proceso estará dirigido por profesionales especializados con solvencia acreditada en restauración patrimonial, bajo la supervisión municipal y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma.

La intervención, con un presupuesto de 32.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, incluye labores de limpieza de superficies, eliminación de sales y morteros deteriorados, consolidación estructural, reintegración de volúmenes y patinado cromático de antiguas reintegraciones de escayola.

Para ello utiliza técnicas y materiales de última generación, con el objetivo de asegurar la reversibilidad, estabilidad y durabilidad de la intervención. La finalidad es corregir las patologías derivadas de la humedad capilar, restaurar el aspecto original del conjunto y preservar su valor artístico y devocional.

RESTAURACIÓN ABIERTA A LA CIUDADANÍA

El Ayuntamiento contempla la organización de visitas guiadas durante la ejecución de los trabajos, así como la realización de un reportaje documental gráfico y planimétrico. Esta iniciativa permitirá a murcianos y visitantes conocer de cerca el proceso técnico y redescubrir el legado del Rey Sabio, quien se enamoró de Murcia siendo aún un joven infante.

Esta restauración se suma a otras actuaciones de recuperación del patrimonio que se ejecutan enmarcadas en el proyecto 'Murcia 1200' como son las murallas de Sagasta y Sol; el yacimiento de San Esteban; el mercado de Verónicas; la ermita del Salitre; y el eremitorio de la Luz en la pedanía de Santo Ángel con una inversión de 8,5 millones de euros en total.

UNA RESTAURADORA DE REFERENCIA EN EL PATRIMONIO MURCIANO

Josefa Monteagudo Merlos, titulada superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Madrid, cuenta con más de 25 años de experiencia en intervenciones de alto valor histórico y arqueológico.

Entre sus trabajos más destacados figuran las restauraciones del Conjunto Arqueológico de San Esteban, la Capilla de Junterones y la Sacristía de la Catedral de Murcia, así como el Castillejo de Monteagudo y el Balneario de Archena.