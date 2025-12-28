El empleo mejora en 2025 entre las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años

Archivo - Obras, trabajador - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se acerca al final de 2025 con un crecimiento sostenido del empleo que se refleja especialmente en tres de los colectivos que mayores dificultades encuentran para acceder al mercado laboral: las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años.

Así se desprende de los datos de empleo más recientes correspondientes al mes de noviembre, que registra descensos significativos del paro y aumentos de la afiliación a la Seguridad Social en estos tres colectivos.

"Todos estos datos apuntan a que 2025, en el que se han batido récords en las cifras de descenso del paro y aumento de afiliación mes tras mes, va a ser un buen año para el empleo y, lo más importante, que está beneficiando especialmente a colectivos que necesitan más apoyo para acceder al mercado laboral, reflejo de que las acciones que destinamos a estos están dan sus frutos", destacó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

En concreto, los datos de desempleo interanual indican que el paro femenino disminuyó en la Región un 6,48 por ciento con respecto al mes de noviembre de 2024, un 3,74 por ciento entre los menores de 30 años y un 7,17 por ciento entre los mayores de 45 años.

Estos descensos se traducen en que el mercado laboral regional haya restado en un año 3.320 mujeres desempleadas, 548 jóvenes en paro menos y 3.120 desempleados menos en el segmento de edad mayor de 45 años. La buena evolución del descenso del paro en estos tres colectivos también se da, y de manera aún más significativa, en las cifras relativas a la afiliación a Seguridad Social, que muestran un mayor crecimiento que el registrado en el conjunto regional en general.

Así, mientras que el total de afiliaciones medias en la Región creció en noviembre un 3,16 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, el aumento anual de la afiliación media en el caso de las mujeres ha sido del 3,3 por ciento, lo que supone 9.673 mujeres afiliadas más que hace un año.

Por su parte, el aumento de la afiliación media entre los jóvenes alcanzó el 6,5 por ciento, 18.819 personas menores de 30 años afiliados más que en noviembre de 2024, mientras que el aumento relativo entre la población mayor de 45 años fue de un 4,38 por ciento, esto es, 14.303 personas afiliadas más en este grupo de edad en el último año.