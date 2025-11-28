El 'Esbozo de la espora', de Paula Ciani, gana el certamen Creamurcia 'Edición Murcia 1200' en Artes Visuales

Foto de familia tras conocerse el fallo del jurado del Certamen CreaMurcia 'Edición Murcia 1200' en la categoría de Artes Visuales - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, ha anunciado el fallo del jurado del Certamen CreaMurcia 'Edición Murcia 1200' en la categoría de Artes Visuales, cuyo primer premio, dotado con 2.000 euros, ha recaído en la obra 'El esbozo de la espora', de Paula Ciani.

El jurado también ha otorgado dos accésits, dotados con 500 euros cada uno, a las obras 'Vereda', de Judit Mínguez; 'Donde hubo fuego, palabras quedan', de Virginia Pérez Nieto, y una mención a 'SBJCT_[ERROR]', de Mamen Carrillo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha destacado "el altísimo nivel creativo que los jóvenes artistas murcianos han demostrado en esta edición, que coincide además con la celebración de Murcia 1200, un marco excepcional para poner en valor la cultura contemporánea de nuestra ciudad".

A esta edición se han presentado 29 proyectos artísticos, de los que 10 fueron seleccionados para la fase final y conforman la exposición abierta al público en el Centro Cultural Puertas de Castilla, donde este jueves, 27 de noviembre, tuvo lugar la inauguración oficial y la lectura del fallo del jurado.

Las obras finalistas y seleccionadas para exposición han sido, además de las ganadoras: 'Luxós Memories' de María Morga Palazón, 'La transformación ecosocial desde el arte' de Lorena M. Kiriazis; 'Átame y rompe. Transmaterialidades y estéticas queer del fetiche' de Iván Arana; '3.500 segundos' de Paula Périz, 'La Azohía, un lugar donde ser' de Marta de Murcia y 'La imagen nutricia' de Rocío Kunst.

El comité evaluador de esta edición ha estado integrado por Juan Albaladejo, Tatiana Abellán, Eduardo Balanza y Mamen Navarrete, así como María Luz Cano.

Además de la dotación económica, el Ayuntamiento de Murcia editará un catálogo profesional con las obras premiadas y seleccionadas, contribuyendo así a la difusión y reconocimiento del talento joven del municipio.

López-Briones ha destacado que la exposición podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2026 en la sala de exposiciones del Centro Puertas de Castilla y ha subrayado que "CreaMurcia es una apuesta decidida por el impulso del talento emergente, y cada año confirma la extraordinaria capacidad de nuestra juventud para generar discursos visuales innovadores, críticos y profundamente conectados con la realidad social".