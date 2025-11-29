Especialistas de la Región debaten sobre patologías crónicas en el IV Congreso de Endocrinología y Nutrición

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, inauguró el IV Congreso Regional de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. - CARM

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Endocrinología y Nutrición tiene un papel central en la atención a patologías crónicas de elevada prevalencia, con gran impacto poblacional, tales como diabetes, obesidad, concentración elevada de colesterol y triglicéridos o baja de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, trastornos tiroideos, osteoporosis y nutrición clínica.

Más de 50 profesionales de esta especialidad de la Región han debatido durante dos días sobre la incidencia, prevención y tratamiento de estas patologías crónicas en el IV Congreso Regional de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, que se ha celebrado en Hospital Universitario Reina Sofía.

Durante su participación ayer en este encuentro, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, destacó que "debido al aumento de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares la actividad de esta especialidad influye directamente en la sostenibilidad del sistema sanitario".

Este evento, organizado por la Sociedad Murciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición (SMEDyN), ha permitido analizar el momento actual de una especialidad médica con un papel central en la atención a patologías crónicas de elevada prevalencia e impacto poblacional.

En este sentido, Pedreño resaltó el papel esencial de los equipos multidisciplinares de esta especialidad, integrados por endocrinólogos, enfermería de nutrición, dietista nutricionista y enfermería educadora en diabetes como "figuras clave en la promoción de la salud y la educación alimentaria que combinan medicina basada en la evidencia, innovación tecnológica y un enfoque integral del paciente".

El titular de Salud remarcó que "la alimentación y la nutrición son la base de una buena salud, y resulta imprescindible aunar esfuerzos y establecer estrategias conjuntas de actuación para conseguir ese objetivo común que es mejorar la calidad de vida de la sociedad".

Entre los aspectos tratados destaca el manejo de las dislipemias y del riesgo cardiovascular, un ámbito en el que se está trabajando en la elaboración de un protocolo regional multidisciplinar con la participación de los servicios de Cardiología, Nefrología, Neurología, Medicina Interna, Atención Primaria y Análisis Clínico.

Su objetivo es armonizar criterios y mejorar el abordaje del riesgo cardiovascular mediante la adecuación terapéutica y la optimización de los circuitos asistenciales. En cuanto a la nutrición clínica, se abordó el papel de las estrategias nutricionales en el paciente hospitalizado.

Además, se anunció que la Región de Murcia será sede en noviembre 2026 del 25 Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería, Nutrición y Dietética. Respecto a la obesidad, uno de los grandes retos asistenciales actuales, se revisaron nuevas herramientas diagnósticas, su relación con la salud mental y la evolución de los tratamientos farmacológicos.

NUEVAS PERSPECTIVAS

En el ámbito de la diabetes tipo 1, se presentaron nuevas perspectivas sobre la definición de la enfermedad y la importancia del cribado temprano en familiares de primer grado, orientado a identificar la patología en fases previas al debut clínico.

Asimismo, se analizaron los avances en los sistemas integrados de administración y monitorización, así como nuevas generaciones de dispositivos más automatizados y personalizados. También se expusieron los horizontes terapéuticos en desarrollo, como la terapia celular.

En relación con la inteligencia artificial aplicada a la salud, se presentaron herramientas de uso inmediato en la práctica clínica, con potencial para mejorar procesos, análisis de datos y toma de decisiones. El encuentro puso de relieve el valor de los profesionales de la Región de Murcia y la implicación de los equipos multidisciplinares de endocrinología y nutrición en la mejora de la calidad asistencial. Además, reforzó la colaboración interhospitalaria y la coordinación con Atención Primaria.