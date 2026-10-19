Las farmacias de la Región recibirán formación para detectar posibles casos de violencia contra las mujeres

Las farmacias de la Región recibirán formación para detectar posibles casos de violencia contra las mujeres
Las farmacias de la Región recibirán formación para detectar posibles casos de violencia contra las mujeres - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 12:19
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MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia colaborarán en la prevención y detección de posibles casos de violencia contra las mujeres, a través de la formación especializada de los profesionales y la difusión de materiales de información y sensibilización en las farmacias.

La iniciativa se enmarca en un convenio firmado recientemente entre ambas entidades, que establece una hoja de ruta para desarrollar actuaciones conjuntas y facilitar que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a los recursos regionales de atención, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, y la vicesecretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos, María Dolores Pérez, han visitado este lunes una farmacia de Murcia, donde Ruiz ha agradecido a estos profesionales su colaboración para favorecer la detección precoz.

"Se convierten en agentes clave para la detección precoz de la violencia hacia las mujeres, porque ese vínculo que crean a partir de una relación cercana les permite observar cualquier indicio, y esa colaboración ciudadana es fundamental para tejer una red de ayuda a las víctimas", ha señalado la consejera.

En virtud del convenio, la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género ofrecerá sesiones formativas, tanto 'online' como presenciales, impartidas por expertos para que los profesionales farmacéuticos adquieran conocimientos sobre violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres.

Además, la Consejería apoyará a las farmacias en la planificación y desarrollo de acciones informativas y de sensibilización, y pondrá a disposición de los establecimientos materiales de prevención y apoyo frente a todo tipo de violencia contra las mujeres, que serán difundidos y distribuidos a través de la red regional de farmacias.

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