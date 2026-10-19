Las farmacias de la Región recibirán formación para detectar posibles casos de violencia contra las mujeres - CARM

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia colaborarán en la prevención y detección de posibles casos de violencia contra las mujeres, a través de la formación especializada de los profesionales y la difusión de materiales de información y sensibilización en las farmacias.

La iniciativa se enmarca en un convenio firmado recientemente entre ambas entidades, que establece una hoja de ruta para desarrollar actuaciones conjuntas y facilitar que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a los recursos regionales de atención, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, y la vicesecretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos, María Dolores Pérez, han visitado este lunes una farmacia de Murcia, donde Ruiz ha agradecido a estos profesionales su colaboración para favorecer la detección precoz.

"Se convierten en agentes clave para la detección precoz de la violencia hacia las mujeres, porque ese vínculo que crean a partir de una relación cercana les permite observar cualquier indicio, y esa colaboración ciudadana es fundamental para tejer una red de ayuda a las víctimas", ha señalado la consejera.

En virtud del convenio, la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género ofrecerá sesiones formativas, tanto 'online' como presenciales, impartidas por expertos para que los profesionales farmacéuticos adquieran conocimientos sobre violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres.

Además, la Consejería apoyará a las farmacias en la planificación y desarrollo de acciones informativas y de sensibilización, y pondrá a disposición de los establecimientos materiales de prevención y apoyo frente a todo tipo de violencia contra las mujeres, que serán difundidos y distribuidos a través de la red regional de farmacias.