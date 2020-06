La Federación de Salud Mental recomienda pautas para hacer frente a la ansiedad durante la desescalada

MURCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Salud Mental de la Región de Murcia se ha hecho eco de la campaña nacional impulsada en el marco de la iniciativa #SaludMentalVsCovid19, que incluye pautas sobre cómo abordar el "camino" de la desescalada tras la crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En esta campaña, puesta en marcha por la Confederación, colabora el Ministerio de Sanidad y contempla varios escenarios en los que cuidar la salud mental es "fundamental", como son, por ejemplo, el duelo por la pérdida de seres queridos y la propia situación de las personas que padecen este tipo de trastornos.

Además, aborda el conocido como 'Síndrome de la Cabaña', por el que se asocia la seguridad a la vivienda en la que se reside y el peligro o el riesgo a la calle. En este tipo se situaciones, según el documento de la Confederación, se hace necesario "buscar un equilibrio entre esa zona de confort y salir de casa".

La prevención del suicidio, las situaciones de desempleo y cierres de negocio, la vuelta al trabajo, la conciliación y la vuelta al cole de los niños y las situaciones de estrés de los profesionales sociosanitarios son otros de los escenarios en los que incide la campaña.

AUTOCUIDADOS

Durante el estado de alarma, muchas personas no han podido despedirse de sus seres queridos ni compartir el dolor con su familia o amistades, por eso hay que, además sentir la tristeza y el dolor que forman parte de proceso de duelo, pedir ayuda si la situación nos supera, según recomienda la Confederación.

Además, las personas con problemas de salud mental pueden tener vulnerabilidades añadidas en comparación con el resto de la población. Por eso, entre las recomendaciones de la campaña se encuentra prestar atención a la presencia de síntomas nuevos, si alguno ha empeorado y cuáles resultan más difíciles de sobrellevar que antes.

Cabe recordar que en esta situación es normal sufrir más estrés, pensamientos obsesivos, dificultades de concentración, estados de alerta y ansiedad. Por ello, hay que mantener el autocuidado y respetar las horas y horarios de sueño.

Otra de las alarmas sobre las que incide la iniciativa es que las situaciones de aislamiento pueden tener como consecuencia un aumento de las ideas suicidas. Para esto, la Confederación recomienda contar con un número de 'teléfono de auxilio' dentro de la red de apoyo, ya sea familia, amistades o un profesional de la psicología.

EL primer paso es "reconocer que algo no está bien y compartir cómo te sientes y lo que piensas". También es importante tener a mano el contacto de entidades como el de la Federación Salud Mental de la Región de Murcia y las asociaciones federadas que pueden prestar ayuda a la persona en momentos de extrema vulnerabilidad, como el Teléfono de la Esperanza.

LA INCERTIDUMBRE, UN ESCOLLO A SUPERAR

Otro colectivo que ha vivido situaciones muy duras durante el estado de alarma y el proceso de desescalada es el de los profesionales sociosanitarios.

Para evitar problemas de salud mental como ansiedad, angustia, estrés postraumático o trastornos adaptativos, entre otros, se recomienda compartir las emociones con compañeros y compañeras, tener un diálogo interno amable y mantener las formas de 'rescate' ante situación de estrés. Si el malestar es importante y se mantiene en el tiempo, es necesario pedir ayuda profesional.

Además, la crisis del coronavirus está generando en las personas una sensación de incertidumbre respecto a su futuro laboral y económico, ya que ha provocado la pérdida de empleo o cierre de algunos negocios. Ante esto, es importante reconocer las propias emociones y centrarse en lo que podemos controlar, aceptando que hay cosas que se escapan de nuestras manos.

También es importante evitar personalizar. "Cuando estamos pasando por una situación de crisis que nos provoca angustia y ansiedad, nos genera también una sensación de que no vamos a poder sobrellevarlo", ha explicado Alejandra Julio, psicóloga y colaboradora de la Confederación Salud Mental España.

"No es algo que solo te esté pasando a ti. No es algo que solo dependa de ti. Tú no eres el problema. Es una circunstancia absolutamente nueva para todos y estamos generando nuevas formas de afrontarla", ha recordado la psicóloga.

Para las personas que pasen por esta situación puede ayudar hacer planes muy a corto plazo durante la desescalada, evitar pensamientos catastrofistas y no subestimar la capacidad de resiliencia.

Por último, respecto a la situación familiar, los padres y las madres se enfrentan a la incertidumbre de no saber cómo se afrontará tanto la continuación del curso escolar actual como que viene, y deben hacerse cargo de su día a día y de los problemas de conciliación.

Por este motivo es importante el control emocional de los padres porque "si los padres tienen mucho miedo, los niños tendrán mucho miedo".