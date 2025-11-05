La feria 'Murcia Huertana' homenajeará a la tradición con desfiles, talleres y un maratón de bordado

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria 'Murcia Huertana', un certamen de diseño inspirado en la indumentaria tradicional que se celebrará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la calle Basabé, revalorizará el patrimonio cultural de la huerta murciana desde una mirada contemporánea, uniendo tradición, moda, artesanía y creatividad.

El evento incluirá el I Certamen de Diseño inspirado en la Indumentaria Huertana, en el que jóvenes diseñadores reinterpretarán los elementos estéticos y simbólicos del traje típico murciano. Los finalistas presentarán sus creaciones en un desfile abierto al público, en el que un jurado especializado seleccionará las propuestas más destacadas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

En su primera edición, 'Murcia Huertana' cuenta con el apadrinamiento del conocido y prestigioso diseñador murciano Manuel de la Vega que ha participado en la fase de selección previa al evento y también formará parte del jurado.

La feria comienza este viernes 7 de noviembre, a las 17.00 horas, aunque el punto culminante de la jornada llegará a las 20.00 horas con el desfile de los diseños seleccionados de los 24 diseñadores participantes. A lo largo del sábado y domingo, se desarrollarán diferentes actividades en la calle Basabé, como talleres de elaboración de moño redondo y picaporte, colocación de mantón, tocados de flores preservadas, esparto y, sobre todo, el maratón de bordado abierto al público.

Comercios relacionados con trajes regionales y artesanía huertana tales como complementos o cerámica recibirán a los visitantes, logrando generar un ambiente que unirá tradición y vanguardia. Además, diferentes peñas huertanas se darán cita para mostrar lo mejor de su repertorio musical y de baile entre las que se encuentran la Cuadrilla de Torreagüera, Acastamur, Asociación Etnográfica la Hijuela, Peña Huertana el Cuartillo y Aires de Murcia

El edil de Turismo, Comercio y Consumo,Jesús Pacheco, ha destacado que Murcia Huertana es una muestra de "cómo nuestra tradición puede seguir viva si la conectamos con la innovación y el talento de los jóvenes". Pacheco ha expresado el deseo de que "la huerta no solo se admire, sino que inspire nuevas formas de crear y de generar oportunidades para el sector artesanal y comercial de Murcia". El concejal ha añadido que este certamen "sitúa a la ciudad como referente en la fusión entre cultura popular y diseño contemporáneo, apostando por un turismo cultural de calidad y por la promoción de nuestros valores identitarios".

Por su parte, la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha destacado que "desde el Ayuntamiento se trabaja para proporcionar a los jóvenes herramientas que les permitan desarrollar todo ese talento que tienen dentro para que puedan plasmarlo".

'Murcia Huertana' cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas Huertanas y Azahar Tradiciones, además del apoyo de distintas firmas locales y regionales.

Para más información sobre el programa completo y las inscripciones a talleres, los interesados pueden consultar la web municipal o acercarse a los puntos informativos habilitados en la calle Basabé durante los días del evento.