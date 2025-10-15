Fernández (PSOE): "Es vergonzoso que el PP también use los daños ocasionados por la dana para confrontar"

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha calificado de "vergonzoso" que el PP "también utilice también los daños ocasionados en la red de abastecimiento de agua en los municipios del Campo de Cartagena y el Mar Menor, como consecuencia de la dana, para confrontar".

"También es vergonzoso que ni siquiera reconozca el trabajo impecable que se está realizando", ha advertido, para después preguntar si "acaso quiere el PP que se suministre agua que no es apta para el consumo a los ciudadanos".

Fernández ha destacado que los daños ocasionados "son de una gran dimensión y que, desde el primer momento, se han movilizado todos los recursos necesarios para restablecer el servicio lo antes posible, con todas las garantías sanitarias imprescindibles".

En este sentido, ha indicado que "se prevé que, en las próximas horas, se restablezca el suministro de agua, que se podrá utilizar para tareas de limpieza, un paso decisivo para recuperar la normalidad".

La portavoz socialista ha recordado que la Mancomunidad de Canales del Taibilla "está trabajando las 24 horas, día y noche sin descanso, para resolver el problema y recuperar el servicio a la mayor brevedad". "El Gobierno regional, una vez más demuestra que no está a la altura. Lo que tiene que hacer es apoyar a los ayuntamientos para garantizar a todos los vecinos el acceso al agua potable", ha concluido.