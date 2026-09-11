La Fiesta de la Vendimia de Jumilla, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Ofrenda de Uvas y Primer Mosto, uno de los actos tradicionales más representativos de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

JUMILLA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado la Fiesta de la Vendimia de Jumilla como Fiesta de Interés Turístico Nacional en reconocimiento al valor de una celebración que ha convertido la tradición vitivinícola del municipio en una manifestación cultural singular.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha comunicado la noticia a la alcaldesa de la localidad, Severa González, al tiempo que ha valorado el anuncio como una de las noticias más esperadas por los vecinos del municipio.

"Es un reconocimiento más que merecido a unas fiestas que celebran nuestra historia, nuestra identidad y nuestras tradiciones, profundamente vinculadas a la cultura del vino", ha dicho Lucas, tras afirmar que "esta declaración supone un importante impulso para dar a conocer la Fiesta de la Vendimia de Jumilla más allá de nuestra Región y atraer a más visitantes".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha felicitado de manera especial a la Federación de Peñas por su trabajo para conseguir la distinción y ha recordado el papel vertebrador de este organismo, constituido en 1983, para articular el carácter colectivo de los festejos.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que esta declaración "reconoce la singularidad de una fiesta que ha sabido convertir una actividad esencial para Jumilla en una expresión de su cultura y de su identidad", y ha señalado que el título supone un nuevo impulso para la proyección de una celebración con más de medio siglo de trayectoria.

La festividad, que inició su etapa moderna en 1972 y se desarrolla durante el mes de agosto, reúne actos tradicionales como la Ofrenda de Uvas y Primer Mosto al Niño de las Uvas, en la que la uva es pisada de manera tradicional para obtener el primer mosto de la cosecha.

La programación oficial se completa con la Cabalgata Tradicional y la Gran Cabalgata del Vino como broche final de las fiestas, junto a diversas manifestaciones de música, folclore y gastronomía local donde la uva y el vino actúan como hilo conductor.

La distinción convierte a la Fiesta de la Vendimia de Jumilla en la quinta Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Región de Murcia y en la número 170 otorgada en el conjunto de España.