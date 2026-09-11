Flores (PSOE) advierte a Bernabé de que tomarán "acciones legales" si incumplió las normas del Puerto

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por la Región de Murcia, Mariló Flores, ha acusado al senador del PP Francisco Bernabé de recurrir al "victimismo político" y a la "exageración" en respuesta a sus críticas por la solicitud de información remitida a la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre el acceso del parlamentario a una zona restringida del recinto portuario.

Flores ha recordado que "nadie, tampoco él, tiene patente de corso para saltarse las normas y acceder a zonas restringidas donde se prohíbe el paso por razones de seguridad".

La senadora socialista ha señalado que las cuestiones planteadas a la Autoridad Portuaria se refieren a si Bernabé disponía de autorización para acceder a la zona restringida, si estaba autorizado a realizar grabaciones y quién habría concedido dichos permisos, según ha informado el PSRM.

"Si tenía todos los permisos, estupendo.Que los enseñe y asunto resuelto", ha afirmado Flores, quien ha considerado que se trata de "preguntas muy sencillas y absolutamente legítimas".

En este sentido, ha rechazado que la petición de información constituya una actuación de censura o intimidación. "Una petición de información a una institución pública no es una amenaza, no es intimidación y no es censura. Es exactamente lo contrario: es transparencia", ha señalado.

Flores ha defendido asimismo que las normas de acceso a las instalaciones portuarias deben aplicarse por igual a todos los representantes públicos y ha cuestionado que algunos representantes políticos hayan encontrado restricciones para acceder a determinadas zonas del recinto mientras Bernabé asegura haber accedido a una de ellas.

"En democracia las normas no pueden funcionar según el color político de quien llama a la puerta. Si una zona es restringida, lo es para todos", ha subrayado.

Por otro lado, la senadora socialista ha preguntado cómo ha llegado a manos de Bernabé el contenido de la solicitud de información presentada ante la Autoridad Portuaria y ha reclamado al presidente de esta institución, Pedro Pablo Hernández, que explique por qué el senador del PP dispone de dicho documento.

Flores también ha criticado las publicaciones realizadas por Bernabé sobre la situación de las embarcaciones de la Guardia Civil y ha afirmado que los vídeos difundidos por el senador "han sido la mayor fuente de información para las mafias".

Finalmente, la senadora del PSOE ha advertido de que, si se demuestra que Bernabé incumplió las normas de acceso a zonas restringidas, "tomaremos las acciones legales oportunas para garantizar la igualdad y la seguridad en el Puerto de Cartagena".